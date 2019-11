Los mejores memes de #LordCafé ¡Sigue dando de qué hablar!

El hombre ya conocido como #LordCafé se hizo viral luego que se difundiera un video de él agrediendo a una mujer tras un accidente automovilístico ocurrido en Zapopan, Jalisco aunque el video desató la risa y el enojo de internautas lo cierto es que la fma del hombre sigue creciendo, pues ahora las redes se han inundado con los memes de “Lord Café”.

A continuación te presentamos algunos de los mejores memes que han llenado las redes sociales.

Recordemos que el hombre fue identificado como Daniel G.R director general del los restaurantes la Gorda, y el el video que se hizo viral aparece el hombre agrediendo e insultados brutalmente a una mujer, quien le ofreció una disculpas, mientras que el hombre a modo de respuesta le lanzó su café encima. Tras lo sucedido Lor Café se volvió tendencia, y en redes las personas hablad de él, muchas personas se mostraron indignadas por la actitud del hombre, y le crearon memes.

El video que hizo viral a Lord Café

Por si no has visto el video o no recuerdas el incidente te dejamos primero el vídeo viral que desató las reacciones de los internautas.

Mire lo que ocurrió en #Jalisco... un hombre agredió verbalmente y golpeó en repetidas ocasiones el vehículo de una mujer tras un accidente. #LordCafé es colaborador del restaurante "La Gorda" mismo que inmediatamente se deslindó de sus acciones. pic.twitter.com/z940CF15UC — Azucena Uresti (@azucenau) 27 de noviembre de 2019

Lord café pidió disculpas luego de hacerse viral

Cabe indicar que luego que se hiciera viral Lord Café se disculpó con Sofía la mujer que había agredido, luego de que arremetiera a patadas contra el vehículo de la conductora que le chocó y le aventara café.

A título personal, redactó esta carta para externar mi arrepentimiento y mi sentir con respecto a mi mala conducta", empezó.

Fue a través de un comunicado, en donde el sujeto externó también la preocupación por su mala conducta, por lo que comentó que pronto estará visitando algún especialista para poder corregir su mal carácter.

En la firma de Daniel Gutiérrez Rodríguez #LordCafe vemos claramente cómo es una persona violenta. pic.twitter.com/lZTBO0Qf9g — el provinciano (@don_provinciano) 28 de noviembre de 2019

Incluso le crearon su propia historieta

Te puede interesar: "¡CUIDADO CON ESTE NEURÓTICO!" Surge “Lord café” (VIDEO VIRAL)

Y la declaración de Pedrito Sola no podía faltar:

Declaraciones de Pedrito Sola al ver el video de #LordCafe:



pic.twitter.com/wVFQrt0rpx — Julio García González (@julgargon) 27 de noviembre de 2019

Únete a nosotros en Instagram