Los mejores memes de 'ESO' el payaso Pennywise de los 90´s (VIRAL)

Con el estreno de una de las películas más esperadas para este año en lo que es el genero del terror, el día de antier fue la premier del aclamado best seller "IT" que es un personaje ficticio creado por el "dios" escritor de culto Stephen King para su novela de terror y obra maestra de todos los tiempos, en la cual ESO es el principal antagonista y villano, este es capaz de cambiar de forma, alimentándose del terror que produce en sus víctimas.

Pennywise.

En el misterioso pueblo de Derry, existe el payaso bailarín "Eso" (it, en inglés) llamado Pennywise o Bob Gray, y recordemos que en los años 90´s fue interpretado por el actor británico Tim Curry en la miniserie It de 1990 y por el sueco Bill Skarsgård en la película It de hace 2 años y para este 2019.

Pennywise vuelve 27 años después para atormentar a los ya adultos miembros del Club de los Perdedores en esta segunda parte de la novela de Stephen King.

Todos flotan.

Hay varias escenas de la película de los 90´s que nos dejaron literalmente traumados, como cuando te metías a bañar y creías que de la coladera te iba a salir el maldito payaso hijo de #%&* y preferías que el shampoo se te metiera a los ojos con tal de no cerrarlos, la verdad es que ya no sabias si eran lagrimas de que se te metía el shampoo o eran lagrimas de miedo.

Otra de las escenas bastante recordadas era cuando aparecía de entre las sabanas, (lo odiamos) estando en tu casa salias al patio y tu mamá acaba de lavar tus sabanas mojadas por que el día anterior habías visto la terrible película.

Una y tantas escenas que nos hicieron morir de miedo, pero como sabrán los ingeniosos mexicanos siempre nos hemos encargado y caracterizado de hacer los mejores memes que existan en el internet, y la película de culto "ESO" no se pudo escapar de los ya famosos "memes".

Y es así como les traemos los mejores para que disfruten no solo de miedo si no que también se puedan reir con nosotros. ¡chequenlos!

Eso... que te cuelga.

Como cuando no les quieres abrir.

Más que miedo da tristreza.

Ya no saben hacer otra cosa que solo estar viendo memes.

Esas carnitas están deliciosas.

Más fría que una chela.

¿Te saben algo o te hablan al tanteo?

¡Oraleeeeeeeee!...

3 cuando no hay alcohol y 7 cuando terminó la fiesta al otro día que ya te estas desmaquillando para dormir.

Pero hay otros memes que ya no tienen que ver con el personaje de Pennywise pero si con nuestra cultura mexicana.

1 o 2, a lo mejor son 3 o 4, a lo mejor son 5 , 6 o 7 machete 8 pinocho 9 , 10 o 20 ,30 ? ,40 ? ,50 ,60, 70 ,80 ,90 , o 100 ¡no importa!

¡Otro gato!

