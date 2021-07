A pocas horas de la toma de posesión del demócrata Joe Biden, el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó la Casa Blanca junto a su esposa Melania en el helicóptero presidencial Marine One. Este hecho no pasó desapercibido y de inmediato internautas compartieron los mejores memes de Donald Trump.

Cabe mencionar, que dentro del protocolo de despedida, Trump realizó un pequeño acto con sus simpatizantes en la base aérea militar a las afueras de Washington. Allí destacó que fueron "cuatro años increíbles" de su mandato presidencial y que en el futuro volverá "de algún modo".

La salida del ahora expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue un gran evento de la política estadounidense que como te decimos, no pasó desapercibido en internet, usuarios en redes sociales crearon la tendencia #ByebyeTrump (Adiós, adiós, Trump).

Memes de Donald Trump lo despiden como presidente de EU

Diversos memes circularon con la salida de Trump de la Casa Blanca

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, algunos internautas se mostraron felices por la salida de Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos e hicieron viral en Twitter los divertidos memes que suelen ser protagonistas siempre que ocurre un evento de gran importancia.

Divertidas imágenes de la salida de Trump de la presidencia de EU

Los más comunes fueron compuestos de divertidas imágenes en las que se imaginan las expresiones del magnate al saber que tiene que abandonar la Casa Blanca.

Películas donde sale Donald Trump

Escena de 'Mi pobre angelito 2' donde participa Donald Trump

Donald Trump, quién planea pelear la presidencia de EU en 2024, lleva casi toda su vida acaparando titulares, fue protagonista de infinidad de polémicas e incluso presentador en su momento de su propio concurso televisivo.

Trump también ha hecho sus pinitos como actor y a continuación los dejamos con las apariciones estelares que ha realizado en películas y series de televisión.

'Solo en casa 2: Perdido en Nueva York'

'El príncipe de Bel-Air' ('The Fresh Prince of Bel-Air')

'Una pandilla de pillos' ('The Little Rascals')

'Eddie' (a partir del segundo 42)

'Celebrity'

'La niñera' ('The Nanny'

'De repente Susan' ('Suddenly Susan')

'Sexo en Nueva York' ('Sex and the City')

'Zoolander'

'Amor con preaviso' ('Two Weeks Notice')

'Da Ali G Show'

'Pressing Catch'

Patrimonio neto de Donald Trump

Donald Trump es considerado uno de los hombres más ricos del mundo

En marzo de 2016, casi un año antes de llegar a la Casa Blanca, Donald Trump contaba con una fortuna que ascendía a los 4.500 millones de dólares.

Es un empresario, director ejecutivo, inversor en bienes raíces, personalidad televisiva y político estadounidense que ejerció como el 45.º presidente de los Estados Unidos de América desde el 20 de enero de 2017 hasta el 20 de enero de 2021.

Tras ocupar uno de los cargos con más poder en el mundo, no es clara la cifra exacta de su patrimonio, entre otras cosas, porque The Trump Organization, su empresa privada, no estuvo obligada a publicar estados financieros.

Ahora, ya conoces los mejores memes de Donald Trump antes de abandonar la Casa Blanca, tras ser derrotado por el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

