Los mejores memes ¿Cuándo has visto un Ferrari...?

Oh, si de tendencias hablamos, esta frase se ha convertido en algo totalmente viral. ¡En todos lados hemos visto a la gente jugar con ¿Cuándo has visto un Ferrari...?! Pero... ¿Conocías el origen? Todo empezó en una entrevista con el actor Fernando Valencia, a quien le preguntaron: ¿Te tatuarías? Y él respondió: ¿Cuándo has visto un Ferrari con calcomanías?

Después de esta entrevista que fue publicada en TV Notas, todo el mundo comenzó a jugar con esta pregunta y con respuestas que tienen que ver con la vida cotidiana.

Ha sido tan divertido, que Ferrari se convirtió en tendencia mundial en Twitter. OMG!

TODOS los que no tienen T.a.t.u.s es porque son un pobre Ferrari o su mama no te deja. #Ferrari pic.twitter.com/rU9NIMzSLa — Madisson XD (@irislunera5) 15 de mayo de 2018

Morimos de risa con las ideas que varias personas han compartido en Twitter. Aunque para otras personas ha sido mejor compartir Ferraris con calcomanías para poder demostrarle a Fernando Valencia que está muy equivocado.

¡ Disculpen ustedes no pude evitar subir al mame del Ferrari !#Ferrari pic.twitter.com/9jiXia33i1 — Eduardo Tavares. (@CinefiloTavares) 15 de mayo de 2018

Y bueno, muchos otros están hartoooos de estar leyendo chistes relacionados con el Ferrari. Pero, en fin... Son cosas del internet que muy pronto terminarán. Así es que mejor... ¡disfrutemos los memes! ¿O no?

me uno al mame del ferrari

JAJA Y TU QUE #FERRARI ERES? pic.twitter.com/dCWKoMTugH — fernando reyes (@_fernandoreyes) 15 de mayo de 2018

Como en realidad se ven, más de uno por estos lados #Ferrari pic.twitter.com/tKmnkson22 — Jorge (@_jorgept) 16 de mayo de 2018