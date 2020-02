Los mejores MEMES sobre la caída del meteorito que cayó en CDMX

Vaya que este año 2020 realmente nos a sorprendido, ya que aún no acaba el segundo mes y nos hemos quedado con la boca abierta, como dicen por ahí Febrero loco y Marzo otro poco. Pues les contamos que el día de ayer en la CDMX cayó un meteorito y ya saben como somos los mexicanos y aprovechamos cualquier circunstancia para crear memes y ayer no fue la excepción.

�� #ATENCIÓN �� Reportan avistamiento de #meteorito en México ☄ ��



De acuerdo con los reportes, el meteorito fue visto desde el Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán y la Ciudad de México.

¿Alguien lo vio?



�� : @webcamsdemexico pic.twitter.com/WtIqzdfzbd — Sopitas (@sopitas) February 19, 2020

Memes del meteorito de la CDMX

Cuando nos está pasando algo malo en nuestra vidas, ya por último nos queda recurrir a Diosito y le pedimos que mejor ya nos lleve con él porque nada más nos sale nada bien las cosas que tenemos planeado en esta vida.

Los mejores MEMES sobre la caída del meteorito que cayó en CDMX

Pero cuando ya vemos la de a de veras, ya ni sabemos qué hacer. En fin; pues anoche solo creemos que nada más nos mandó una advertencia con ese meteorito para ver si solo estamos hablando por hablar o sí va en serio la cosa.

Mexicanos: No mames Yisus, pinche gobierno ya mejor llevanos.



Yisus: Órale ahí les va un #meteorito



Mexicanos: pic.twitter.com/SOai5B5C5M — Diavolo pancione ����‍�� (@diavoloponce) February 19, 2020

Pero como les dijimos en un principio, somo mexicanos y no se nos escapa ninguna, sea o no sea trágedia, a nosotros nos vale, ¡total! de algo tenemos que morirnos ¿no?, pues eso sí, las reacciones y los grandes memes no pudieron faltar para romper el hielo la noche de ayer tras el meteorito que había caído.

Estoy llorando de la emoción porque pude ver el #Meteorito por pura casualidad OMG me siento bendecida ��



Dejó mi mood cuando lo ví: pic.twitter.com/WIOse7w6BV — Baby EGO ⁷ (@KiutBabyDeer) February 19, 2020

Al parecer los mejores memeros se reunieron y empezaron a armar lo único que saben hacer para comenzar a arrojar todo a las redes sociales, ya que cuando menos te lo esperas, te metes a cualquier red social y veías un sin fin de cosas sobre el meteorito y por supuesto memes.

La verdad es que solo necesitamos algo que nos una para sacar el comediante que todo mexicano lleva dentro. Desde los que juran que Gokú había llegado a México en su cápsula, hasta los que se andan arrepintiendo por decirle a Dios que ya se los lleve. Bueno para terminar y ya sin aburrirlos, lo prometido es deuda y aquí les dejamos los mejores memazos.

Se avista un #meteorito en algunos estados del centro de México. Como Homero lo predijo, es muy probable que se haya desintegrado antes de tocar tierra. pic.twitter.com/hHkBimXsNJ — Soy Simpsonito (@SimpsonitoMX) February 19, 2020

Ese lugar siempre a estado así.

Hasta parece que lo hace a propósito.

— Oye Claudia

- ¿Ahora qué?

— Solo te vine a avisar que cayó un #meteorito en la #CDMX

- Ash! Yo ya estaba prevenida... pic.twitter.com/YTwY1WbvWR — �������� ﻹ ��������������® (@LuisdeCoyo) February 19, 2020

Ah no, bueno.

Esperando otro #meteorito porque me perdí el primero. pic.twitter.com/loPnINIkhU — m a f e r (@MaferNitro_) February 19, 2020

