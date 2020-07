Los mejores MEMES para celebrar el Día Internacional del Tequila ¡Salud!

Por si no lo sabías, cada 24 de julio se celebra el Día Internacional del Tequila, probablemente la bebida alcohólica más popular de México, la cual es consumida alrededor del mundo, acompañado siempre de sal, limón, y ahora también con unos buenos memes.

Fue en el año 2006 que la UNESCO declaró Patrimonio Mundial el paisaje de agave, es decir, las plantes de las que se extrae el tequila, y las antiguas instalaciones industriales de Tequila. Y no es motivo de sorpresa pues esta bebida es de las favoritas dentro de los amantes del alcohol.

Y es que muchas personas nacidas en México encuentran en esta bebida alcohólica hecha a base de agave como una de sus favoritas, así como de las más exquisitas dentro del amplio espectro que ofrecen las bebidas mexicanas.

Celebran en redes sociales con memes y tequila

Es un hecho, el tequila es otro de los tantos regalos de México para el mundo, y uno de los principales motivos que ha permitido que esta bebida se encuentre en más de 120 países es la compra de algunas marcas por parte de empresas multinacionales, quienes le han abierto sus puertas al tequila.

Tan solo en los últimos diez años, las exportaciones de tequila incrementaron 61.37%, al pasar de 138 millones de litros en 2008 a 222.7 millones al cierre de 2018, según las cifras de la Cámara Reguladora del Tequila (CRT).

Como reza un dicho popular mexicano: “Agua de verdes matas, tú me tumbas tú me matas, tú me haces andar a gatas”, los usuarios en redes sociales se echaron sus “caballitos” y se pusieron más que creativos sacando sus mejores memes con motivo del Día Internacional del Tequila.

En ellos se aprecia como esta bebida tradicional forma parte de la vida en los mexicanos, sin importar el contexto, preferencia sexual o clase social, todos disfrutan de beber un buen trago de tequila con su respectiva sal y limoncito, aunque los más valientes dicen que se debe tomar solo y sin hacer caras.