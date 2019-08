Los interrumpen haciendo el "DELICIOSO" en plena vía pública (VIDEO VIRAL)

Vaya que el tema del clima y las altas temperaturas es bastante delicado con las personas, algunas ayudan y otras... otras simplemente disfrutan.

Se bajaron la calentura.

El vídeo viral fue captado por un conductor de una motocicleta y donde podemos observar el momento exacto donde una joven pareja les gana la calentura y sin tener pena deciden tener sexo en plena vía pública.

El encuentro sexual se dio en las afueras del Bar Libertad, el cual está ubicado en la zona plateada de Pachuca, Hidalgo, se cree que los dos jóvenes estaban alcoholizandose en dicho bar, pero no supieron controlar el grado de alcohol que ingerian sus cuerpos y comenzaron las temperaturas altas, ya que estos dos no solo querian un rato de copas, si no algo más.

Pero al estar tan ebrios y sin pudor, decidieron tener sexo en plena calle, él y la joven están semidesnudos sobre el pavimento a la vista de todos, la pareja no tiene puesto el pantalón; momentos después la policía municipal llegó al lugar y se los llevó a la delegación por cometer una falta administrativa en la vía pública.

El conductor de la motocicleta que los grabó intentó llamar la atención de estos jóvenes , pero estaban tan entrados en lo suyo que ni si quiera lo escucharon o simplemente lo ignoraron, las consecuencias llegaron después de unos minutos cuando arribaron los municipales y lo arrestaron.

Al último se ahorrar el hotel y pasaron la noche encerrados en una celda, les salió más caro el caldo que las albóndigas, y así fue como estos dos sujetos se hicieron virales.

¿Qué piensas sobre estos hechos?

