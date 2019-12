Los épicos TIK TOK de Will Smith, ¡ese hombre es una BALA!

Will Smith tiene una amplia y fabulosa trayectoria artística, el hombre es reconocido mundialmente por sus increíbles películas y series que lo convierten en un ícono del cine.

A pesar de tener 51 años de edad, Will Smith se mantiene actualizado en las redes sociales como si fuera todo un jovencito ya que en Tik Tok, la aplicación más descargada del 2018 y favorita de los centennials él se mantiene como todo un influencer.

Con más de 10 millones de seguidores de Tik Tok, Will Smith marca tendencias con creativos e innovadores videos que encantan a sus fans.

El artista realmente le saca jugo a todas las opciones que Tik Tok brinda.

Will en Tik Tok:

1.- Una rosa con cualquier otro nombre sabría tan deliciosa. #empanadillas (A rose by any other name would taste as delicious. #dumplings)

2.- "Willow mejor lo amo porque no puedo devolverlo"

3.- "La aventura está ahí fuera"

4.- Will Smith en Tik Tok

5.- "My bad, I need a chiropractor"

