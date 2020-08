Los Simpson hacen extraña predicción para el 27 de agosto, ¿se cumplirá la profecía?

En diversas ocasiones, la famosa serie estadounidense “Los Simpson” nos ha traído una gran cantidad de predicciones que parecen volverse realidad.

Es por eso que este jueves 27 de agosto, en donde supuestamente algo extraño va a suceder, hay quienes creen que esto se ha predicho por Los Simpson.

Supuestamente hoy, 27 de agosto, algo muy extraño va a suceder y la única evidencia que tenemos es un perfil de TikTok con información que podría, o no, ser 100% real no fake.

El problema se hace más grande ahora con más desinformación que podemos ver en Internet, pues hay incontables personas que aseguran que Los Simpson predijeron que Donald Trump perdería la vida el día de hoy, 27 de agosto de 2020.

¿Qué tan real es la predicción de Los Simpson?

Obviamente esto es más falso que el perfil de TikTok de donde salió la fecha. Primero que nada, nunca ha aparecido en la serie una escena en donde Trump se encuentre en un ataúd como muestra la imagen.

En segunda, si Los Simpson hubiera predicho la muerte de tal figura pública con una fecha y año específicos, eso se hubiera vuelto tendencia desde el primer momento en que esto saliera en la serie y no un día antes de la supuesta fecha extraña. En serio, no tiene sentido que lo compartan unas horas antes de la fecha.

¿Qué tan real es la profecía de los Simpsons sobre la muerte de Donald Trump?

Es muy importante que no te creas todo lo que ves en Internet sin antes investigar un poco, pues de lo contrario comienzas a compartir desinformación por todas partes y siendo que estamos en una época en donde toda la información está al alcance de nuestras manos, no pierdes más que 5 minutos en darte cuenta que nada va a pasar hoy y que Los Simpson no han dicho nada sobre este día.