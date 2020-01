Los 10 mandamientos definitivos del amante de los tacos

Comer tacos es quizás la actividad que une a todos los mexicanos. Visionarios del consumo de este platillo, creemos necesario aportar a la comunidad este listado con los 10 mandamientos del amante de los tacos.

El taco es libertad

Todo mexicano que se respete o que quiera ser visto como natural de estas tierras debe comprender que el taco está pensado para ser consumido en cualquier momento, por cualquier persona o grupo de personas. El taco no discrimina edad, sexo, género o posición económica: el taco es libertad.

El taco no tiene horarios

Así como cualquier persona puede comer un taco, el tiempo para consumirlo tampoco está definido. Un buen taco puede muy bien ser desayuno, almuerzo o cena. Llegará a ti de manera espontánea, y en todo momento debes recibirlo, pues no tiene horarios.

Ninguna hora es mala para saborear un taquito

Usarás la servilleta con sabiduría

En este punto de la vida y en las condiciones en las que tenemos el planeta, comer tacos debe ser un acto de responsabilidad ambiental. Por ello, todo aquel que consuma este platillo deberá atenerse al mínimo de servilletas por utilizar, pues siempre puedes lavarte las manos después de comer.

Doble tortilla

Sin relleno no hay taco, y sin doble tortilla tampoco. Este proverbio nos acerca a la esencia del taco, pues este será elaborado con doble tortilla no importa cuándo leas esto.

De algunos tacos pueden salir dos

Los taqueros más generosos entienden bien sobre este precepto. Serán ellos quienes proporcionen la tortilla extra en caso de que el contenido rebose la capacidad misma del taco.

Se sabe que cuando hace falta, la tortilla extra llegará

Cualquier platillo se puede convertir en un taco

México es un país de sabores, y por ello no existe un solo prejuicio con respecto a qué puede estar dentro de una tortilla y convertirse en taco. No tiene que ser un platillo mexicano, con suficiente creatividad cualquier alimento puede ser un taco.

La segunda ronda es obligatoria

El taquero va a estar esperando a que solicites por lo menos un taco más luego de acabar tu primera orden. Será así, lo quieras o no, porque es parte del ritual.

El chile es opcional, el limón también

Se desprende del primero de nuestros mandamientos, pues la libertad no solo está en el taco, sino en todo lo que lo rodea. Si no deseas enchilarte, puede pedir de la que no pica, pero hazlo con suficiente anticipación. No se aceptan reclamos. El limón, aunque podría considerarse indispensable, puede no figurar.

Nadie puede ser obligado a ponerle chile o limón a sus tacos

El taco se come parado

Sentarse puede ser cómodo, pero personal del área de ciencias aplicadas de La Verdad nos informa que el taco se digiere mejor si se lo come de pie, por cuestiones físicas.

Son raros los avistamientos de gente comiendo tacos sentados

Coca light o juguito de mango para equilibrar las calorías

La salud es lo más importante, y en lo posible será necesario adaptar alguna de estas bebidas a la dieta del amante de los tacos.

