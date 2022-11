Loro se roba audífono de periodista en plena transmisión en vivo.

Un reportero de Chile fue asaltado por un loro en plena transmisión en vivo. El curioso momento fue compartido en Twitter y cuenta actualmente con más de 250 mil reacciones.

En el video viral se puede ver como un loro de color verde se parara en el hombro del reportero para después robarle uno de sus audífonos inalámbricos.

Loro asalta a periodista de Chile en vivo

¡La inseguridad en Chile no para!



Un reportero fue robado en plena transmisión. ���� pic.twitter.com/b7Bqzy3Qwk — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 3, 2022

De acuerdo con medios locales los hechos ocurrieron cuando un reportero de Chile estaba en las inmediaciones de un parque hablando sobre la inseguridad que se ha estado presentando en el lugar cuando de pronto apareció el ave en su hombro izquierdo.

El periodista mientras continuaba hablando le hacía señas a sus compañeros para que lo apoyaran a quitar al loro de su cuerpo, sin embargo, fue demasiado tarde porque este decidió acercarse a su oreja para quitarle con el pico uno de sus audífonos inalámbricos.

Te puede interesar: Loros juegan en un auto en movimiento y cautiva a miles en redes (VIDEO VIRAL)

El loro se fue volando con los audífonos

Posteriormente el pequeño “bandido” se fue volando con el accesorio en su pico mientras que el reportero solo lo siguió con la mirada y dijo:

“Se robó mi audífono” mientras soltaba una carcajada.

El clip del momento se viralizó en las redes y los usuarios no tardaron en expresar su opinión en los comentarios, la mayoría lo tomó con humor y escribieron varios mensajes dirigidos hacía el loro:

“¡Pinche loro rata!”; “Sí me dio risa, so sorry”; “Jajaja lo amo”; ¿Para qué le ponen tentaciones?"; “Ya no se puede confiar en nadie”, fueron algunos de los comentarios.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram