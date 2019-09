Lo ve descalzo en la calle y le regala sus Adidas nuevos "lo mejor que veras hoy" (VIDEO VIRAL)

Todos las personas que aman los tenis o zapatillas saben que si les pasa algo a sus "bbs" se mueren, desde que alguien te las pisa y se ensucian es lo peor, siempre tratas de cuidar tus cosas y que estén impecables ya que les costaron mucho y más si son de edición limitada o algún modelo especial que solamente a ti te luce súper bien o simplemente son muy cómodos, pero a nuestro amigo que grabo el video viral que ya circula en las redes sociales no le importo nada de lo que les platicamos.

Del suelo al cielo.

Un conductor de un automóvil estaba a punto de de iniciar su camino cuando vio acercarse hacía su coche un hombre sin zapatos. Y sin pensarlo solo decidió hablarle gentilmente y a hacerle el día, ya que lo sorprendió con un hermoso regalo pero ya en la platica quedo anonadado al conocer su increíble historia.

"Hola, ¿cómo estás? ¿No tienes zapatos?".

Así inicia la conversación que tienen, el sujeto aparenta no tener un hogar, el sujeto responde que "Los zapatos que tenía no solo se desgastaron, me estaban sacando ampollas en los dedos así que no los puedo usar".

"¿Qué talla eres?", le pregunta. "Nueve", le dice. Es así que el joven decide sacarse el nuevo par de zapatillas que lleva puesto en ese momento para obsequiárselas. "Hombre, no puedo tomar tus zapatos", le menciona bastante nervioso. "Sí puedes", le responde.

El gesto toma por sorpresa al sujeto, quien agradece por el obsequio al chico que no deja de grabarlo todo bastante emocionado; no obstante, su reacción cambiaría tras conocer su impactante historia.

El señor de edad adulta le empieza a contar su historia y le dice:

"Soy un veterano de guerra, pero no voy a recibir ayuda de la Administración de Veteranos y no recibe ayuda del Estado. Supongo que es una venganza porque cuando cumplí diez años me metí en problemas".

"Tú pensarías que le corresponde a cualquier ayudarme, pero ambos me ven como un problema. ¿Por qué no solo dividen el costo y hacen algo?", añadió, generando conmoción entre internautas de la red social de Facebook

Al final cuenta que vivía en un refugio pero que ha tenido que vivir en la calle tras no conseguir empleo.

"Bueno, te aprecio hombre. Solo quiero decirte gracias", le dice el joven al sujeto por los servicios que brindó a su país años atrás. "Gracias a ti. Estas zapatillas son hermosas. Ya no me duelen las ampollas. Estoy listo para correr", le respondió.

La emocionante escena y cautivadora fue publicada en Facebook y se viralizó rápidamente. Los pequeños detalles de la vida son los que más cuentan y son los que te van a ser sentir mejor a ti como persona, cada quien hace lo que le parece mejor y simplemente a este joven le pareció hacerle el día al sujeto que se encontraba descalzo, pero sinceramente fue el mejor acto que pudo hacer y creemos que llevara ese gran gesto siempre en la vida para poder ayudar a más personas.

