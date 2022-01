Llevó su camioneta al taller y la encontró en un centro comercial tras dos semanas

Has sentido que al llevar a servicio tu vehículo le falta gasolina puede no estar equivocado, resulta que una influencer colombiana, llamada Luisa Cortina expuso algo similar. Llevó su camioneta al taller y la encontró en un centro comercial.

La denunciante es una ex concursante del programa Guerreros Colombia y también se dedica a modelar, por lo que es una persona que se dedica a compartir mucho de su día a día en redes sociales.

Ella contó por medio de sus redes sociales que había encontrado su camioneta estacionada en un popular centro comercial, cuando ella la había dejado en la concesionaria desde hace un par de semanas.

Llevó al concesionario su camioneta porque tenía fallas, no se esperaba que la encontrara en otro lugar.

Luisa comentó que llevó su camioneta al taller y la encontró en un centro comercial después que en diciembre dejó su vehículo con el concesionario con el que fue adquirido, esto porque presentaba fallas y creyó que sería de confianza llevarlo ahí.

Pero cuando acudió a un centro comercial para una sesión fotográfica le fue notificado por su celular que su camioneta al parecer no se encontraba en el taller como ella pensaba, sino que estaba siendo usada por alguien como medio de transporte.

Fue entonces que usando la llave de repuesto comenzó a buscar por el estacionamiento si realmente se encontraba su vehículo ahí o se trataba de un error, llevandose una gran sorpresa al confirmar que su camioneta estaba parqueada y era usada por alguien más.

Tras darse cuenta que llevó su camioneta al taller y la encontró en un centro comercial, dijo: “Se supone que mi camioneta estaba en el taller hace un mes y vea dónde me lo encuentro, y aparte estaban de viaje, ¿no?, porque tienen el baúl lleno de maletas ¡Esto es un robo! ¡Me robaron el carro y lo encontré en Fontanar! Y lo peor de todo es que no fue con un taller cualquiera, sino con el concesionario DS Colombia”.

Uso indebido de camioneta

La influencer dijo estar preocupada por el hecho de que la persona que había sacado su vehículo a la calle sin permiso podría ocasionar un accidente o usarlo para algún acto vandálico y terminan señalando a ella.

Luisa señaló que presentará una denuncia por abuso de confianza y robo, ya que el vehículo incluso tenía la cajuela llena de maletas.

“Luego de darme cuenta de todo llamé a la Policía y me comuniqué con el concesionario para ver qué estaba pasando, y ellos enviaron un representante legal que, debo confesar, me dio la razón en todo momento porque pues igual yo la tenía. Después de ver esto y saber que pudo haber pasado cualquier cosa con el carro mientras yo no estaba, uno mejor se cura en salud y pone la denuncia. Ya de ahí para allá vamos a ver qué pasa”, finalizó la actriz.

El hecho que llevó su camioneta al taller y la encontró en un centro comercial rápidamente se volvió viral y sus historias fueron grabadas colocadas en diferentes plataformas como YouTube y TikTok.

