Llega el ‘taqueso’, el nuevo taco que puso a babear a todos en Tik Tok

No existe casi nadie a quien lo le gusten los tacos, pues este delicioso platillo se ha convertido en el emblema de México, no solo en el país, sino a nivel internacional, donde no hay un mexicano que no se resista a un buen taco, con muchos ingredientes, incluído el queso.

Asimismo, los tacos han evolucionado a lo largo de los años, donde taqueros de todo el país han presentado muchas variaciones, pero ninguna como la que se hizo viral en Tik Tok con la llegada del ‘taqueso’, el nuevo taco que ha enloquecido a millones.

En este nuevo video viral te mostraremos el proceso de preparación de este delicioso taco que ha puesto a babear a miles de personas que no pueden aguantarse las ganas por probarlo, ya que se ve delicioso.

El taqueso, el nuevo taco que enloquece Tik Tok

Como su nombre lo dice, el ingrediente principal de este innovador taco es el queso, pero no como topping, sino que en lugar de usar una tortilla, el taco está hecho enteramente de queso, el cual se derrite con la carne y otros ingredientes.

Los creadores de este taco son ‘Tacos Losoya’s express’, quienes compartieron el video de la preparación del popular taqueso en su cuenta de Tik Tok, el cual ya ha superado el millón de reproducciones en muy poco tiempo.

Incluso en HD para despertar más el apetito de los internautas, el taqueso se hizo viral en redes sociales, donde se puede ver cómo se prepara paso a paso, así como su forma de ser servido, que sin lugar a dudas se convertirá en el favorito de muchos.

¿El mejor taco del mundo es el taqueso?

La única comida que puede competir con los tacos es el queso, y tras la combinación de estos dos manjares, no hay duda de por qué se volvió tan popular y por qué tanta gente ha acudido a visitar esta taquería que se encuentra en San Antonio, Texas, en Estados Unidos.

Sin más que decir, esperamos que ya hayas comido al ver este video, por que sin duda alguna se te va a antojar, especialmente si eres amante del queso, ¿comerías este taco?, déjanos tu respuesta en los comentarios, después de comer, por supuesto.

