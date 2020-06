Llega el 'Darkumbión' la cumbia para celebrar el estreno de Dark en Netflix

En unas horas llega a Netflix el tan esperado estreno de la tercera y última temporada de la serie Dark, siendo esta producción catalogada como una de las mejores, sino es que la mejor de la plataforma.

Asimismo, los memes sobre la serie no tardaron en llegar, pero no se comparan ni un poco con el nuevo ‘darkumbión’ que llegó a las redes, donde un usuario se volvió viral al compartir la nueva cumbia de Dark.

Este video ya circula en redes sociales y sin duda ha animado a todos aquellos fans que han visto la serie una y otra vez sin entenderla pero sin duda alguna esta cumbia si que la entendieron.

El darkumbión, la nueva canción de Dark

En redes sociales ya circula esta canción, la cual fue compartida por el canal ‘Tito Silva Music’, quien ya se ha vuelto el favorito de sus fans tras esta increíble composición digna de niveles como Beethoven o Vivaldi.

Basándose en la canción del intro de la serie, ‘Tito Silva’ hizo sentir a todos sus fans como si se encontraran en un barrio de Monterrey como los ‘Terkos’ pues compuso el tema con un ritmo de una cumbia bastante pegajosa.

Con una duración de 1 minuto y 113 segundos, el ‘darkumbión’ ya se ha vuelto la sensación de las redes sociales, y sin duda alguna es un tema que como el protagonista de la serie, podría mantenerse en varias épocas.

El estreno de Dark al ritmo de la cumbia

A pesar de que este video fue lanzado a principios del mes de junio, ha vuelto a tomar fuerza en redes debido a que en tan solo unas horas millones de personas sintonizarán Netflix para ver la serie.

Si la has visto, sabes que el final de la segunda temporada dejó a todos al borde de un infarto por descubrir cómo finalizaría la historia, y si no la has visto, en serio, no pierdas más tu tiempo y comienza a verla.