Linda Correa habla sobre su 'accidente' en Miss Tanga Colombia

Luego de que hace unos días, Linda Correa, participante de Miss Tanga Colombia, pasó un momento bochornoso en plena pasarela, donde su tanga de color negro se desprendió y mostró demás, hoy habló sobre lo sucedido y afirmó que o fue planeado, sino que todo fue un accidente, al grado de no darse cuenta de la caída de su tanga.

De acuerdo a una entrevista con La Red, Linda Correa, detalló y habló sobre el accidente que pasó en ese momento y dijo que, “no, para nada. Yo he sido una mujer muy carismática, muy extrovertida, y eso fue algo que pasó y yo lo pude resolver de esa manera”.

No fue planeado, fue un accidente: Linda Correa

Señaló, que en ese momento, al estar en movimiento y modelando su tremendo cuerpo, no se dio cuenta de lo que había pasado, “No me di cuenta que el cordón de la tanga me había quedado mal amarrado. En lo que doy la vuelta, con la brisa se me cayó la tanga. Fue ahí cuando me di cuenta, cuando me fui a colocar la mano en la cintura, la tanga se me había caído”, dijo la participante.

Sin embargo, los seguidores de Linda Correa, piensan que ya estaba todo planeado, pues la reacción no fue de sorpresa o vergüenza, además de que en la misma entrevista con La Red se contradijo, al comentar que se había dado cuenta, cuando vio sus redes, declaración que no tuvo coherencia con lo que había dicho antes.

Posible ganadora de Miss Tanga Colombia

Lo cierto de todo esto, es que sus fans y personas en general, disfrutaron de un taco de ojo, al dejar en evidencia más allá de lo que los ojos no pueden ver, o al menos no cualquiera puede ver; ante esto, se dice que ella podría ser una de las candidatas a ganar Miss Tanga Colombia.

La verdad noticias supo que este video fue publicado en un principio en Twitter, donde alcanzó más de 150 mil visualizaciones, además de que no está censurado, lo que quiere decir que allá se aprecia todo, por último, la participante invitó a votar por ella, solo quedan unos días para saber quién es la ganadora.