Lic. Dacor, el abogado de TikTok que te explica si estás haciendo algo ilegal

TikTok se ha convertido en una de las redes sociales mas populares del momento, en ella podemos encontrar múltiples videos graciosos, sin embargo hay personas, como el “Lic. Dacor”, que han usado la plataforma para informar a los usuarios.

Lic. Dacor es un abogado que a través de entretenidos videos nos enseña fácilmente derecho y nos ayuda a identificar que estamos haciendo algo ilegal.

Lo mejor de todo es que este abogado nos presenta situaciones de la vida diaria, como saber si es legal que nuestra pareja revise nuestro celular, si nos pueden despedir del trabajo por tener tatuajes, entre otros.

El abogado se ha encargado de resolver con videos de TikTok las dudas de sus seguidores, lo que le ha servido para alcanzar gran éxito en la plataforma.

Responde dudas en temas de derecho en TikTok

En una entrevista como M2, abodado Lic. Dacor indicó que las personas suelen tener muchas dudas respecto a las leyes y delitos que alguien puede cometer, por ello decidió crear contenidos de forma responsable pero que al mismo tiempo las personas puedan entender.

“Soy un abogado en derecho que empezó a hacer contenido no tan acerca de derecho sino como una forma explicativa de algo muy común, el sí o no y si puedo hacer esto es legal o no. Lo he ido desarrollando con el tiempo tratando de sistematizarlo”.

Este abogado intenta que los términos legales sean fáciles de entender pero ademas hay algo que suele caracterizarlo, pues siempre que comienza un video suele decir “No, y pongan atención” frase que lo ha hecho popular.

“Algo que yo vi que era dificilísimo era que un abogado te dijera sí y no, generalmente te dicen: 'Depende’”.

Pero hacer videos de TikTok no es lo mas sencillo o algo que tomé apenas unos segundos, pues Lic. Dacor antes de hacer alguna grabación tiene que buscar diversas fuentes del Derecho y compararlos con el tema que investiga, pero lo complicado no termina ahí, pues aun falta sintetizar la información.

“Ahí viene lo que le agrega un paso más de dificultad que es comprímelo lo más que puedas y los términos desarróllalos al habla común (…), lo que me cuesta es comprimirlo a segundos, me abstengo de los videos de tres minutos porque suele ser muy tedioso y trato de tenerlo compactito, el sí y el no, la breve explicación y un cierre con algo de humor para crear retención”.

¿Quién es el Lic Dacor?

El Lic. Dacor es el abogado más popular de TikTok con más de 2.3 millones de seguidores. Se ha declarado asimismo CEO del NO! y en sus redes suele compartir videos cortos explicando temas de derecho.

