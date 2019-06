Le quitan título a doctora por pasarse de BUENOTA en INSTAGRAM (VIRAL)

Usuarios de redes sociales defienden a la doctora y afirman que el acto cometido es demasiado machista; mira su perfil en Instagram.

"Me quedé en 'shock' y muy triste", "¿Me vestí con atuendos sexis cuando me encontraba con mis pacientes? Nunca"; dijo.

Nang Mwe San de tan solo 28 años estudió la carrera de Medicina esperando concluirla para convertirse en una gran doctora; tras darse a conocer sus publicaciones de Intagram, la joven quedó vetada y su título fue retirado para que no pueda continuar ejerciendo.

Los usuarios de redes sociales defendieron a la joven e incluso pidieron radicara y ejerciera en otro país que no sea en el que se encuentra para que pueda desempeñar su carrera sin ningún problema, incluso algunos se emocionaron diciendo que hasta aceptarían una operación solo si se tratara de ella.

Un sinfín de elogios y piropos son los que recibe constantemente en su cuenta oficial de Instagram; sin duda sus fotografías se han convertido en las más infartantes; pues aunque no es una celebridad muy conocida en su cuenta acumula más de 155 mil seguidores y se estima que con lo ocurrido, esta cifra incremente.

"Realmente me entristece y disgusta porque aún quiero trabajar como médica en el futuro y trabajé mucho e invertí mucho tiempo para conseguir la licenciatura".

Además de tener una licenciatura en medicina, la joven Nang Mwe se dedica a ser modelo, esto es lo que hace que sus provocativas fotos siempre se encuentren destacadas en redes sociales convirtiéndola en el centro de atención en el ámbito asiático.

"La decisión del Consejo Médico no me reconoce como una modelo ni como una artista, e incluso me acusan de comportarme de una forma problemática", sostuvo.