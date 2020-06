Le pide al perro que cuide la casa y lo encuentra descansando como patrón

Una adorable perro llamada "Graci" ha sacado un sin fin de carcajadas a miles de usuarios de la red social de Instagram que fue donde originalmente se compartió el video viral. A este chistoso animal se le había encargado cuidar la casa por el tiempo que el dueño no iba estar en ella, pero al regresar se llevó la enorme sorpresa que el can se encontraba tomando una pequeña siesta en una silla color naranja.

Perro descansa y no cuida la casa

Le pide al perro que cuide la casa y lo encuentra descansando como patrón

La escena le causó demasiada risa que no pudo evitar compartirlo en dicha plataforma, donde ahora se ha viralizado, ya que el perro se encuentra echado de una forma muy graciosa que cualquiera que lo vea se va a reir por horas, por más que trate de evitar o aguantarte, de cualquier forma el animal hace que sueltes una enorme carcajada.

Pues resulta que este curioso y chistoso perro siempre se ha caracterizado por ser muy relajado (huevon en pocas palabras), pues le encanta no hacer absolutamente nada y por si fuera poco se la pasa acostado y durmiendo como todo un patrón. Su dueño, Scott Hubbard, asegura que desde que el llegó a su vida, es así, nada ni nadie lo ha cambiado en absoluto.

Le pide al perro que cuide la casa y lo encuentra descansando como patrón

Sinceramente es que Graci no es que cuide la casa, cuando la adoptaron pensaron que el podría avisar con sus ladridos si es que llegara a a ver a una persona desconocida ingresar a la casa, sin embargo, no resulto su plan, ya que es muy amigable, y prefiere seguir acostado en su silla que pararse a ladrarle a alguien que no conoce.

Un día su dueño le pidió que cuidara la casa por un momento mientras él salia y el perro en vez de estar alerta, se puso a descansar como si nada pasara a su alrededor, aquí abajo te mostramos el video viral que compartieron en la red social de Instagram.

Te puede interesar: Perro y delfín protagonizan la más bella historia de las redes sociales

Aunque "Graci" es muy flojo para hacer actividades, Scott Hubbard sostiene que también es muy amoroso y siempre es muy feliz. La historia de esta perro no solo es chistosa sino que también conmueve a las personas en la red social. La mayoría asegura que el ser muy relajado lo hace más adorable.