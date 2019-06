Le juegan una cruel broma de cumpleaños y se venga (VÍDEO VIRAL)

En los últimos meses, los cumpleaños se han convertido en algo mas que especiales, pues ahora son el momento perfecto para dejar en ridículo a los festejados.

En un vídeo viral, que fue compartido a través de las redes sociales, se mostró el momento en el que una chava es victima de broma por parte de sus invitados, pero ella también les devolvió la “bromita” dejándolos a todos en shock.

La grabación viral compartida en Facebook, muestra como los amigos de la festejada hacen un plan “maquiavélico” para dejarla en ridículo haciendo que su cara quede llena de pastel, pero nadie esperaba lo que ocurriría después, pues hasta los usuarios de la red social quedaron impactados.

Cuando la cumpleañera es motivada por sus invitados para que sople las “velitas” del pastel, buscaban impactar el pastel en su cara, pero la chava lo veía venir, pues de una manera rápida puso un plato frente a ella para evitar que el merengue del pastel la convierta en la risa de todos.

La anfitriona de la fiesta no tardó el reírse de sus amigos, quienes no esperaban la rápida reacción de la festejada; con el “epic fail” de la broma, los usuarios de Facebook no tardaron en compartir el vídeo, volviéndolo viral.

El vídeo de Friends Try To Prank Girl On Her Birthday But She Came Prepared en Facebook ha alcanzado más de 4,6 mil interacciones y ha tenido comentarios como:

“¡Qué chica tan afortunada!”

“Brillante”

"Épico momento"