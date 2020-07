Le dice a su papá que regresará con su ex novio y esta es su reacción (VIDEO)

Le dice a su papá que regresará con su ex y esta es su reacción (VIDEO)

Esta papá ha hecho reír a miles de internautas, pues en redes sociales fue compartido un video viral que deja ver su insólita y graciosa reacción luego que su hija le dijera que regresaría con su ex novio.

El video viral ha alcanzado gran cantidad de reproducciones, haciéndose popular en cuestión de días, principalmente por la reacción que tuvo un hombre cuando su hija le dio la inesperada sorpresa, pues la decisión dejó atónito al hombre.

Los padres siempre querrán lo mejor para sus hijos, además tienen ese instinto protector que en muchas ocasiones les deja ver cuales son las personas adecuadas para convivir o no con sus hijos y todo parece indicar que a éste papá simplemente no le agradaba el ex novio de su hija, pues se hizo viral debido a la respuesta inesperada que él dio a su hija cuando esta le contó sus planes.

La inesperada y graciosa reacción del papá

Al escuchar las palabras de su hija el hombre de inmediato se notó molesto, asegurando que prefiere salir a las calles sin cubrebocas a que ella regrese con su ex novio, palabras que sin duda hicieron reír a la joven que se divertía con la reacción de su papá.

Todo parece indicar que el exnovio de su hija no le agradaba para nada al señor, por lo que al oír los planes de su hija enseguida mostró sus disgusto, dejando en claro que no quiere que el joven vuelva a formar parte de la familia.

Aunque este papá se llevó un gran susto lo cierto es que todo se trató de una broma, la cual su hija le hizo para saber cuál sería su reacción, aunque todo parece indicar que no esperaba la respuesta tan insólita y graciosa por parte de su padre, quien habló con toda sinceridad al asegurar que no quería que su hija regresara a su antigua relación.

Le dijo a su papá que regresará con su ex novio pic.twitter.com/b47IDpLURp — V E R D A D (@ErgoProxy95) July 14, 2020

Como era de esperarse el video viral donde aparece la reacción del hombre logró hacer reír en miles de internautas, algunos de los cuales aseguraron harán la misma broma a sus padres para ver cuales son sus reacciones.