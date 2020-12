Le da las llaves de su casa a su novia y ella le ROBA todo (VIDEO VIRAL)

Este hombre aprendió por las malas que no siempre podemos confiar rápidamente en todas las personas, pues al estar completamente enamorado de su novia le entregó las llaves de su casa para que vivan juntos, pero ello lo traicionó y le robó todas sus pertenencias, tal como se muestra en el video viral que te compartiremos en La Verdad Noticias.

Se trata de Edwin Pichigua Guzmán, quien fue víctima de abuso de confianza por parte de su novia, pues ella aprovechó que le había dado las llaves de su departamento para vaciar el lugar.

Decidió compartir su hogar con su novia

Pichigua, ciudadano peruano, conoció a Lauri Licemili Granados, con quien estableció una relación sentimental y luego de a penas un mes de noviazgo, creyó que tenía suficiente confianza con la mujer venezolana, por lo que decidió compartir su casa con ella, sin imaginar que este sería un grave error.

La novia se robó todas las pertenencias del hombre, incluidas las cortinas y focos.

“Cuando vine a mi departamento, me percato de que mi cortina no estaba y cuando entré no había nada. Ni la cortina, ni nada”, dijo en una entrevista posterior.

Los vecinos fueron quienes alertaron al ingenuo hombre, de que su novia y dos hombres estaban retirando varios aparatos eléctricos y otros objetos de su casa. Además, avisaron a las autoridades.

Afortunadamente los vecinos lograron apuntar algunos datos del vehículo y las autoridades pronto dieron con los responsables, por lo que Edwin pudo recuperar algunas de sus pertenencias, tal como se muestra en el video viral.

“Mi lavadora, mi cocina, mis muebles, mi televisor, mi ventilador, mi reloj, todo eso lo recuperé. Lo único que no recuperé fueron mis platos, las ollas ni la licuadora”, explicó.

El botín está valuado en 10 mil soles, unos 60 mil pesos mexicanos. Gracias a que los vecinos aportaron datos sobre el camión en que se llevaron sus cosas, la policía logró recuperar parte de sus pertenencias.

