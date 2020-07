Las mejores y más sensuales canciones para hacer el delicioso con tu pareja

El momento de la intimidad es algo que muchos esperan en compañía de sus parejas, amigos con derechos e incluso con ‘el cuerno’, por lo que en ocasiones es necesario preparar el ambiente para disfrutar ‘el delicioso’, al máximo.

La música es uno de los elementos esenciales para poner un ambiente ideal para darse pasión, y es lo que puede garantizar que la noche será un éxito o un completo desastre, por eso aquí te mostraremos algunas de las mejores canciones para hacerlo.

Para todo hay gustos, y muchas personas tienen elecciones bastante inusuales sobre qué música poner cuando están haciendo el delicioso, pero algunas resaltan más que otras y son las favoritas de muchos, y aquí sabrás cuales son.

Las mejores canciones para hacer el delicioso

Empezaremos con las más populares, si te sientes extranjero o simplemente no tienes creatividad para buscarle un poquito, todas las de ‘The Weeknd’ son ideales para ti, ya que el fin de semana se ha vuelto el ícono musical del delicioso entre los jóvenes.

Daddy Issues de The neighborhood, Do i wanna know? De The arctic monkeys, or nah de Somo, You Say de Two feet, Make up sex de Somo, Will he de Joji, Exotique de Soul Ballet, son algunos de los temas más populares que se usan para poner el mood para el delicioso.

Asimismo, si eres old school, algunas canciones de hace décadas también son la opción perfecta, ya que no importa qué época sea, nunca pasan de moda y son ideales para encender la pasión con tu pareja.

La música esencial para el delicioso

Empezamos con las clásicas, las que se han hecho famosas por aparecer en series o películas y que solo escucharlas te ponen en el mood horny y ya quieres hacer el delicioso o al menos te lo imaginas.

Careless Whisper de George Michael, Is this love de Poison, Never gonna give you up de Barry White, Sexual Healing y Let’s get it on de Marvin Gaye, y en casi todas las ocasiones son una garantía de que todo acabará excelente.

Asimismo también hay canciones mexicanas que hacen el trabajo, si tú conoces alguna o crees que hay otra que sería mejor, no dejes de escribirnos en los comentarios sobre las canciones más sensuales para hacer el delicioso.