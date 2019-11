Las locas ganas de “nadar” de un perro se hacen VIRAL para meterse a su tina

Como todos lo sabemos, el mejor amigo del hombre es el perro y sin duda alguna cuando ellos ven agua, ya sea una alberca, un río o incluso el mar y o por si fuera poca ya si son muy exagerados hasta una fuente, ellos aprovechan cada segundo de su perruna vida para aventarse un chapuzón.

Se mete a nadar y se pone contento.

A diferencia de los gatos que ni si quiera pueden ver el agua ya que ellos solamente se bañan a lenguetadas, los perros adoran el agua al punto que un estilo de nado lleva su nombre, "de perrito"; sin embargo, al protagonista que les vamos a presentar el día de hoy se vuelve más que loco cada que se va a meter a su bañera.

Las locas ganas de “nadar” de un perro se hacen VIRAL para meterse a su tina

En un video que se volvió tendencia en YouTube, compartido por el canal Jukin Media, se observa a la mascota jugando en una cubeta de agua y chapoteando a más no poder con sus patas delanteras.

Al verlo salpicar agua continuamente, su dueña le pregunta si ya había terminado y que si quería podía nadar un poco más. “¡Vamos! Yo también voy a nadar un poco”, le dice, moviendo su mano dentro de la cubeta.

Las locas ganas de “nadar” de un perro se hacen VIRAL para meterse a su tina

Ahora sí con la venia de su propietaria, el can –cuya raza es un cruce de Labrador con Jack Russell– no puede ocultar su emoción y continúa chapoteando a más no poder para refrescarse en aquel caluroso día.

Tal vez te interese: (VIDEO) Militar se fue dos años y su perrita no la reconocía

La escena es tan hermosa que el perrito parece niño chiquito, juega en el agua como si fuera la ultima vez que se fuera a meter a balar, aquí te dejamos el video viral para que disfrutes el singular momento.

Checa todo nuestro contenido de VIDEO VIRAL dando click aquí

Únete a nosotros en Instagram