Las influencers más bellas y trend del momento

Las chicas influencers mexicanas deleitan día con día a sus miles de seguidores con fotografías de sus viajes, comidas y excéntricas vidas. Sin duda alguna se han convertido en el ejemplo de muchas niñas que todos los días miran el feed e historias de Instagram de estas señoritas.

Pero no solo su belleza física se destaca pues todas son mujeres talentosas y bellas de corazón, algunas cantan, otras actúan y unas más nos alimentan el corazón con sabios consejos. ¿Quién es tu favorita?

Gisselle Kuri

1.6 millones de seguidores y contando. Gisselle Kuri, quien saliera de la famosa serie “El Divan de Valentina” y después incursionara en la aplicación VINE ahora es toda una influencer y goza de diversos contratos de publicidad. La “Turbo amiga” más guapa del trío deleita a sus seguidores con su gran sonrisa.

Lenguas de Gato

Cinthya Velazquez, fotógrafa y youtuber. Esta bella señorita tiene más de un millón de seguidores. Tiene un look muy peculiar pues no es la típica chica con vestidos ajustados ¡no! La Chule muestra su belleza con increíbles sudaderas, camisas y blusas holgadas que le dan un toque rudo y femenino. Esto no es todo, su talento con la cámara ¡es oro! Además de su cuenta personal tiene un usuario en Instagram en donde comparte fotografías de sus viajes y momentos varios.

La Chule es fotógrafa y youtuber

Tere Such & Martha Such

Las hermanas Such están causando furor en redes sociales a pesar que sus cuentas son totalmente distintas ya que Martha se dedica a viajar y Tere se destaca en el modelaje, este par tiene miles de fieles seguidores que gozan con las excentricidades de sus vidas y cautivan con sexys fotos. Tere: 1 millones de seguidores y Martha 251 mil seguidores.

La dupla perfecta

Dhasia Wezka

La señorita Wezka tiene más de 3 millones de seguidores, su cuenta hace reír a cualquiera ya que suele contar diversas experiencias de su vida pero con un toque de burla y sarcasmo, además que ‘Milo, el perro’ la acompaña en sus bailes y fotografías, sin duda ese pequeño perrito es el mejor compañero de aventuras.

Dhasia Wezka y Milo el perro.

Pamela McBeath

Aunque su cuenta de youtube solo tiene cinco videos, Pamela tiene más de 287 mil seguidores en Instagram. Lo que más se destaca de Pamela además de su increíble belleza es que suele contestar preguntas en sus historias de Instagram, ha logrado tener un gran vinculo con sus seguidores, a los que les habla de armonía, paz y situaciones cotidianas. Es necesario destacar esa belleza interna con la que cuenta la señorita McBeath, que por cierto, se encuentra en Tulum grabando su primer video de viajes junto a su novio Alex de la Brena. ¿Ya la sigues?

Pamela está en Tulum en estos momentos

Yuya

¡Obviamente! Yuya no podía faltar y es que la belleza de Mariand Castrejón va más allá de lo físico esta ‘chiquita’ (como le suele decir a sus seguidoras) tiene un corazón lleno de luz pues en su Instagram nos cuenta un poquito de su vida, de cómo ayuda a los demás y llena de amor su hogar. Yuya tiene más de 12 millones de seguidores.

Yuya tiene más de 12 millones de seguidores

Esta solo esta primer parte del Top, ¿quién es tu influencer favorita? Escríbenos en los comentarios.