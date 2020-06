Las canciones que se hicieron virales gracias a TikTok.

Es un hecho que TikTok se ha convertido en el lugar ideal para la creación de retos, además de videos cargados de gran ingenio y creatividad. Y aunque la aplicación fue lanzada oficialmente en septiembre de 2016, TikTok logró el dominio mundial a finales del 2019 y lo ha mantenido durante el 2020.

Esto se debe a que debido al aislamiento impuesto por la cuarentena, la gente está más que creativa buscando nuevas maneras de pasar el tiempo y el ocio ha potenciado la creatividad de los usuarios en TikTok. Y aunque el contenido hecho por las personas sea de gran calidad, lo cierto es que la música y las canciones juegan un papel de suma importancia al momento de la creación de estos breves materiales audiovisuales.

Por ejemplo, a principios de este año en TikTok se viralizaron algunos challenges como los de JLO y Shakira posterior a la presentación en el show del medio tiempo del Super Bowl en el mes de febrero. O también estuvo el SafaeraChallenge impuesto por Bad Bunny para perrear hasta el piso.

Gracias a TikTok estas canciones se hicieron virales

Sin embargo, ni la champeta de Shakira, ni el mix de JLO, ni Safaera de Bad Bunny aparecen entre las canciones más sonadas en la app. De hecho, entre los géneros que más han usado los usuarios para musicalizar sus videos, especialmente los de challenges, destacan el pop, el hip-hop, el R&B, el rap, entre otros.

Incluso al revisar la lista de las canciones más populares en TikTok, destacan algunos de los éxitos actuales a nivel mundial como Say So de Doja Cat, Blinding Lights de The Weekend, Stupid Love de Lady Gaga, Braeak My Heart de Dua Lipa, Dance Monkey de Tones and I, y Yummy de Justin Bieber, por mencionar algunos.

También, entre las más populares de otros artistas no tan populares se encuentran Lalala de Y2K, Woha de Krypto9095, Sunday Best de Surfaces, My Heart Went Oops de Tigas, Oh Nanana de Bonde R300, Lottery (Renegade) de K Camp o Y U Gotta B Like That de Audrey Mika.

Estas son algunas de las canciones que han constituido un elemento clave a la hora de la creación de contenido para la plataforma. Pues los tiktokers cogen canciones que les apasionan y las envuelven dentro de sus ingeniosas creaciones visuales.

