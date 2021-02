“Las Nenis”, una tendencias en redes, pero por qué es tan viral y quienes son

La palabra “Nenis” se ha hecho viral en los últimos días luego que una publicación en Facebook catalogara a un grupo de personas como “Las Nenis” como una nueva tribu urbana.

Y es que antes de dicha publicación este término no era viral, aunque ya muchos se habían dado cuenta que muchos habían comenzado a utilizarlo. Por ello, en La Verdad Noticias te explicamos más al detalle el término “Las Nenis”.

De acuerdo a las plataformas digitales las "neni" son aquellas personas, en especial mujeres, que se dedican a vender por internet y que atienden a sus clientas bajo palabras como "bella, nena, hermosa, linda", entre otras.

“Las Nenis”, tendencias de redes sociales, pero ¿quiénes son?

Otro de sus “modus operandi” es que suelen hacer sus entregas en puntos medios, como por ejemplo estaciones del metro o lugares concurridos para evitar riesgos.

Pero, como todo, la controversia en las redes se formó cuando los memes empezaron a aparecer, la mayoría en burla. "Usan como método de venta el ‘ya voy a cerrar pedido’ o ‘es la última prenda que me queda hermosa’”.

Además otra de las observaciones que se tienen de estas personas, es que nunca se muestran en las fotos que tienen en sus perfiles donde venden. Pero la realidad es que también hay quienes criticaron la tendencia y pidieron respeto por las personas que se quedaron sin empleo y tuvieron que dedicarse al trabajo informal.

"Si las nenis fueran ricas, les dirían emprendedoras. No se hagan. Primero: el pobre es pobre porque quiere. Ah, pero si 'no quiere', el escarnio", comentó una usuaria de Twitter.

Así mismo, otras mujeres aprovecharon el momento para compartir sus logros "siendo neni", una de ellas, Mercadito Caligari, dijo: "A mí el 'neni' no me representa. Me reivindico y reconozco como una bazareña que pone el cuerpo para levantar un proyecto de emancipación económica. Pongo el cuerpo en todo lo clandestino, en los lugares donde la gente común no quiere mirar ni acercarse.

