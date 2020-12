Lanza su iPhone 12 Pro dos veces desde una torre y esto pasó (VIDEO VIRAL)

Lanza su iPhone 12 Pro desde una torre y esto fue lo que pasó (VIDEO VIRAL)

Este youtuber quiso poner a prueba la resistencia de un teléfono móvil, pero no de cualquiera, sino de un iPhone 12 Pro, por ello decidió lanzarlo desde una torre abandonada en Estados Unidos, pero eso no es todo, pues al no estar conforme con el resultado decidió aventar el teléfono una vez más.

Se trata del youtuber TechRax quien experimentó con su iPhone 12 Pro y para ello lo lanzó dos veces desde lo alto de una torre industrial abandonada en EE.UU. según se informó a La Verdad Noticias.

Lanzó el iPhone dos veces desde un altura de aproximadamente 49 metros

¿Qué ocurrió con el iPhone del video viral?

El bloguero subió el 'smartphone' a lo alto de la torre de ladrillo, a una altura de unos 160 pies (casi 49 metros), con ayuda de un dron y lo lanzó dentro para averiguar "si el iPhone sobrevive"

Tal como se ve en el video viral en el primer intento, el teléfono resistió perfectamente a la caída y no sufrió arañazo alguno, contó el bloguero.

Entonces, TechRax decidió lanzar su dispositivo por segunda vez. Tras esta segunda tentativa el teléfono sufrió daños leves. El iPhone presentó unos pequeños arañazos en la pantalla, en las partes laterales y trasera aunque la cámara no sufrió ningún daño. Lo peor ocurrió con su tarjeta SIM, que se salió de la ranura, dañada tras el impacto.

