Ladyanestesia mujer que sale del dentista y se burla de ella misma (VIDEO VIRAL)

#Ladyanestesia mujer que sale del dentista se burla de ella misma (VIDEO VIRAL)

Los estudios demuestran que reírse de uno mismo es una señal de bienestar psicológico. El humor autocrítico no implica que tengas problemas de autoestima, sino justo al contrario y si eres de los que se hacen bromas riéndote de ti mismo en plan heavy estás más que acostumbrado que la gente te mire con cara de que tienes problemas emocionales o a tal grado que te pregunten si estas bien.

¿Quién no se a reído de uno mismo?

El día de hoy nos encontramos un video en la red social de instagram que desde que vimos el hastag de #Ladyanestesia ya nos imaginábamos por donde iba la cosa, sucede que una mujer llamada Mariana Tella el día de ayer compartió un video que en pocas horas se hizo viral, ya que cuenta que iba saliendo del dentista.

Mariana tranquilamente manejaba cuando empezó a grabar un video para platicarles a sus seguidores de la experiencia que había tenido en el dentista donde acaba de salir pero en cuestión de segundos paso de ser la mujer más seria a convertirse en la mujer con la sonrisa más grande.

"My friends voy saliendo del dentista creo que ahora si estuvo un poco extremo... la anesteeeeeeee................ no quiero ni verme.....¡no!.......... a............. sfdjsldfghoñsd............... no ma... me tengo que estacionar....jajajajaja ¡no! no puedo me voy a tener que estacionar por que no puedo".

Esta escena que podrás observar en el video viral, la joven Mariana te hará de reír de principio a fin con tan solo 1 minuto 37 segundos tendrás suficiente para morirte de risa junto con ella y es que su manera de burlarse de si misma es tan contagiosa que veras una y otra vez su video.

Se estaba ahogando de la risa de como se veía su cara después de salir del dentista ya que la "anestesia" hizo que su cara o más bien su boca se fuera un poco de lado lo que provocó que al verse en su celular no se aguantara las ganas de reírse, aparte de que el efecto de la anestesia te hace reír por todo.

Decía Mariana que su boca se le venía haciendo chorreada y aunque dice que no se sintiera drogada por el efecto (jaja) la verdad es que realmente si estaba en esos pequeños momentos donde la anestesia si hace que te rías por todo y aparte verte así, obvio te tienes que burlar de ti mismo.

Tal vez te interese: VIDEO VIRAL: Hombre espanta a su hija con la "Policía para niños"

¿Les a pasado algo similar como a Mariana? dejanos tus coentarios para leerte y reir un poco más.

Checa todo nuestro contenido de VIDEO VIRAL dando click aquí

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos