Lady Mesa de Postres desinvita a amiga a la boda por soltera pero exige regalos

La más reciente “lady” en el mundo de las redes sociales es “Lady Mesa de Postres”, quien fue expuesta al mundo por desinvitar a una de sus amigas a su boda al enterarse que está soltera, pero le exige que le de los regalos que le prometió.

“Me invitó a su boda pero como no tengo “pareja” No podía ir pero si quería su regalo de bodas y la mesa de postres gratis. una triste historia, esta gente de ahora no tiene madre”, escribió Dani Castro en Facebook, la “víctima” de la nueva lady.

Parte 1 y 2 de la conversación de la nueva lady

La “amiga” no identificada por nombre de la joven Daniela Castro, le retiró la invitación a su boda porque no tenía novio, asegurando que no quería hacerla sentir incómoda al estar sentada con puras parejas.

“Es para que no te sientas mal de que estas sola y así no es mal pedo, pero si mejor me dejas el regalo y nos vemos después. La mesa de postres si me la vas a regalar?”, escribió la novia ahora expuesta en redes sociales.

Desinvita a su amiga a la boda pero le exige mesa de postres gratis

Lady Mesa de Postres podría quedarse soltera

Nueva lady reclama a su amiga por exponerla en redes

Después de viralizarse la primera conversación entre Danii, y la nueva lady volvió a mandarle mensaje a su amiga, ahora por Instagram en lugar de Facebook para reclamarle el haber publicado sus conversaciones y causarle problemas con su prometido, Gustavo.

“Ya no se quiere casar conmigo, Daniela”, escribió la lady, quien en la primera conversación insistió a su amiga que no le entregue la mesa de postres (de un valor de 15 mil pesos) que le había prometido como regalo de bodas.

La lady aseguró que demandaría a Daniela por haberla expuesto en redes sociales, además le reclamó que sus hermanos tuvieron que cerrar sus cuentas en redes por el “acoso” de otros internautas y que a su papá lo molestaban en el trabajo.

En la parte 3 y final de la historia, “Lady Mesa de Postres” mandó un último mensaje a Daniela exigiendo que le de una mesa de postres de regalo porque “Ya te di fama por mis publicaciones [...] Es lo menos que puedes hacer para arreglar las cosas”.

El final de Lady Mesa de postres

