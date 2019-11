Ladrón se lleva un pollo rostizado (VIDEO VIRAL)

Bien dicen que el mundo es de los vivos, pero ¿robar? no creemos que sea la mejor solución para obtener lo que uno quiere en la vida, ni robar ni hacer trampa por que vaya que el karma es muy fuerte y se desquita no lo doble si no dicen por ahí que diez veces peor, Lo que deben hacer es ponerse las pilas y salir adelante para así poder llevar con honor un plato de comida a su casa.

Ladron de pollos rostizados.

Un ladrón se robó un pollo rostizado, cuando giraba en el horno caliente, aprovechando un descuido de los trabajadores del lugar, en la ciudad de Chiquimula, en Guatemala. El insólito hecho fue registrado por una cámara de seguridad y el video de lo ocurrido se volvió viral en las redes sociales, como en Twitter y Facebook.

En las sorprendentes imágenes, se ve como este delincuente espera que no haya nadie cerca del horno e intenta sacar el pollo rápido, pero se quema las manos.



Por ello actúa con sumo cuidado y tras quemarse los dedos se apodera de un pollo y muy tranquilo se va del lugar.

De un momento a otro, los trabajadores del restaurante salen y no ven el pollo, por ello se mostraron sorprendidos sin saber que había sucedido.



El robo del pollo ocurrió en un restaurante de la octava avenida de la ciudad de Chiquimula, en Guatemala.

Se trató de un pollo rostizado, cuya preparación parece muy similar a nuestro pollo a la brasa. En este caso, el pollo viene con papas, jalapeños y chirmol guatemalteco.

Por lo insólito del video del robo del pollo caliente, este de inmediato se volvió viral en las principales redes sociales como Facebook y Twitter.

