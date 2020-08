Ladrón intenta asaltar una funeraria con un plátano en la mano (VIDEO)

En todas partes del mundo existe la delincuencia y tal parece que nadie está exento a este tipo de actividades ilícitas. Recientemente un video se hizo viral por mostrar un evento muy extraño en donde un ladrón intentó cometer un asalto a una funeraria utilizando como arma un plátano.

La singular escena tuvo lugar en el municipio de Caldas en Colombia y el video que ahora es viral fue registrado por cámaras de seguridad en la funeraria que el presunto ladrón intentó cometer su asalto haciendo uso de un plátano como si fuera una escuadra o un revólver.

En la grabación que rápidamente circuló en redes sociales se muestra como el sujeto envolvió la fruta en una bolsa para simular que se trataba de un arma de fuego, sin embargo, las cosas no le salieron como las tenía planeadas.

El sistema de seguridad del local pudo captar el preciso instante que el aparente ladrón intenta asaltar al encargado de la funeraria, no obstante, la víctima no se dejó intimidar y decidió confrontarlo, hecho que el asaltante no se esperaba en absoluto.

Posterior a un forcejeo entre ambos, el ladrón logró huir del lugar a toda velocidad con rumbo desconocido y en ese momento fue que los presentantes en el intento de asalto se dieron cuenta que todo el tiempo fueron amenazados nada más y nada menos que con un plátano.

El video del insólito asalto fue subido por el canal de YouTube Kienyke se puede ver que el asaltante llegó a la funeraria y luego de hacer unas simples preguntas se acercó al hombre que fue atacado con el plátano a quien probablemente le exigió el dinero, sin embargo, tras un intercambio de palabras, comenzaron a pelear en breve.

Por su parte, testigos informaron a las autoridades que afuera de la funeraria esperaba un hombre en motocicleta para darse a la fuga. ¿Haz sido víctima de un asalto? ¿Conoces una historia similar a esta? Compártenos tu opinión en la sección de comentarios.