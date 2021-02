Ladrón es detenido por campeón nacional de MMA y se vuelve viral (VIDEO)

Un joven ladrón robó el 17 de febrero un par de zapatillas de un centro comercial en Pergamino (Buenos Aires, Argentina) y al intentar escapar fue detenido por un campeón nacional de Artes Marciales Mixtas (MMA), informa El Tiempo Pergamino.

Cuando Eduardo Rocchi se percató de lo ocurrido y vio al delincuente huir luego de cometer el robo, no dudó en actuar: lo interceptó y lo inmovilizó con una toma de karate hasta que llegó la Policía. Una transeúnte registró el episodio con su teléfono móvil.

"Advertí que nadie intervenía y me involucré. Se me dio por actuar: frenarlo, reducirlo y tratar de no golpearlo. Al conocer sobre determinadas técnicas de defensa personal, en la llave que le practiqué traté de apretarlo un poco hasta que aflojó", señaló Eduardo Rocchi.

Rocchi detuvo al ladrón sin violencia

Por otro lado, el campeón de la MMA aseguró que mientras aplicaba la llave, la gente que los rodeaba instó a que golpeara al joven, sin embargo, el campeón se negó a dicha solicitud y solamente detuvo al ladrón.

"Lo senté en una posición en la cual no le queda otra alternativa que relajarse y estar quieto porque si no, no puede respirar", indicó. "Me encargué de recuperar los productos que había hurtado y que intervenga la Policía", añadió.

Rocchi, de 53 años, practica artes marciales desde los 10 años. Ha representado a Argentina en varias competencias internacionales y llegó a ser campeón nacional. Por ello, aquí en La Verdad Noticias te hablamos un poco más sobre él.

En ese sentido, es importante mencionar que Eduardo Rocchi también ha ganado la medalla provincial en nueve ocasiones, por lo cual su carrera ha tomado un giro muy importante.

