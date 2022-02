La verdadera historia de Selene Delgado

En meses anteriores, usuarios de Facebook reportaron que el perfil de Selene Delgado es el de un "fantasma" que no puede eliminarse, bloquearse ni reportarse en la red social, lo que hizo crecer el mito.

Varias personas notaron que la tenían en su lista de amigos, por lo que comenzaron los rumores de que este "fantasma" se filtraba en los perfiles. Los casos fueron tantos que se crearon grupos en los que cientos de usuarios hablaban del tema, generando teorías de todo tipo, entre las que figuraba el hackeo, historias de fantasmas o que es una mujer desaparecida hace años en México.

Si deseas conocer más acerca de la leyenda urbana de Selene Delgado y la historia de aparecer en el servicio a la comunidad de Canal 5 hace años, a continuación La Verdad Noticias te comparte todos los detalles.

¿Qué pasó con Selene Delgado?

Todo se remonta a unos años cuando el Canal 5 tenía cápsulas de "Al servicio a la comunidad", en las que se buscaban a personas desaparecidas o extraviadas, y una de esas personas era Selene Delgado, que aparecía repetidamente en las emisiones.

Las versiones de que es la misma persona que apareció en perfiles de Facebook se dieron porque su edad actual y ubicación podrían coincidir con los datos de la joven, además de que su apariencia es similar.

Ante el bombardeo de mensajes, bloqueos y denuncias de su perfil la mujer respondió a un usuario así: Es una configuración de Facebook. Si te tuviera de amigo/a me podrías eliminar y dime, ¿puedes? Claro que no porque no somos amigos en ningún lado. Y no, no estoy ni desaparecida, ni lo estuve. Ni tampoco muerta, estoy en mi casa con mi familia y bien.

Sobre la teoría de la mujer desaparecida, comentó: "Todo esto es una farsa. No corresponde a mi persona. Ayúdenme a aclararlo". Fue así como se viralizó el mito de esta persona.

¿Cómo encontrar a personas desaparecidas en México?

Encontrar personas desaparecidas

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) pone a su disposición la primera versión web del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas previsto en el artículo 102 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, donde la generación de la identidad digital de las personas desaparecidas (iDig), es pieza fundamental.

En caso de que busques a una persona que sea ciudadana de México, puedes llamar a la embajada mexicana en tu país para solicitar información y para hacerles saber que hay una persona desaparecida. Debes mantener la calma y hablar con claridad y cortesía.

¿Dónde puedo ver a las personas desaparecidas?

Buscar personas desaparecidas

La Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas pone a disposición su herramienta web para ver a las personas que se han reportado como desaparecidas, así como el caso de Selene Delgado.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!