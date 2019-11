La universidad UNIDEP se deslinda de la publicidad de Jordi "El Niño Polla" (VIRAL)

El actor español de 25 años Jorge Muñoz, más conocido como Jordi "El niño polla" es famoso por trabajar para las productoras de filmes más codiciadas en el mundo del porno como lo son Brazzers y Reality Kings, él es una de sus mejores joyas para dichas empresas ya que por su corta edad ha causado sensación.

La mejor publicidad no exis...

Hace unos días empezó a compartirse por las redes sociales una foto del actor, pero no como todos creemos (naked), se hizo famoso en una universidad mexicana, si, así como lo lees y no por que haya sidó egresado de ahí si no por que apareció en la publicidad de la UNIDEP.

Anteriormente ya se había usado la imágen del actor para hacer un meme donde se le felicitaba por ser un niño prodigio en donde "según" se había ganado un premio por ser el mejor en unas olimpiadas de matemáticas, la imágen también se compartió por redes sociales donde había personas que ni si quiera lo conocían y por su puesto mucho menos a que se dedicaba, siendo así, miles de personas se burlaban de las personas que compartían dicha imágen.

Con sus compañeras de carrera.

En esta ocasión algún joven quería pasarse de listo y usó la imágen del actor porno "el niño polla", dandole publicidad a la UNIDEP, por obvias razones la universidad saco un comunicado donde se deslindaba de dicha publicidad. Hubo personas que en forma de burla comenzarón a compartir la imagen diciendo que se sentían orgullosos de que Jorge muñoz fuera una motivación para ellos.

La vocera de la Unidep afirmó que se trata de un montaje la imagen en la que supuestamente se hace promoción de la carrera de Contaduría Pública. La universidad privada asegura que la imagen es falsa y que no ha sido utilizada como promoción en ninguno de sus planteles en el país.

Al público en general: Desde @Unidepoficial aclaramos que esta imagen no fue creada por la Universidad del Desarrollo Profesional, ni corresponde a la comunicación oficial de ésta, por lo que nos deslindamos de cualquier responsabilidad asociada a ella. — UNIDEP oficial (@UNIDEPoficial) 7 de noviembre de 2019

Teniendo ya la imágen y ahora que se volvió viral sinceramente hubieran aprovechado la enorme publicidad que este meme les hizo, (carrera de actor porno).

Aquí con una de sus maestras favoritas.

Cuando conoció a nuestro emperador Tlatoani de penacho emplumado.

Muy orgullos.

Solamente los amantes del conocimiento y de las matemáticas nos llenaremos de orgullo al ver que este joven genio sea el rostro de la UNIDEP pic.twitter.com/gutxDzfkEJ — Dr. Dirty-Sex (@dr_dirtyphd) 7 de noviembre de 2019

¡Qué aguados, no aguantan nada!

