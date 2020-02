La sesión de FOTOS más tierna y hermosa entre un padre y su hija vistiendo tutús

Las sesiones de fotos son la mejor manera de crear momentos que perduren por siempre, ya que se volverán recuerdos inolvidables. En la historia de el día de hoy vamos a poder observar a un padre y su hija en unas fotografías que van a pasar a la historia. Y es que son muy singular ya que el papá y la niña tienen puesto sus tutús de bailarina de balet, las redes de Estados Unidos colapsaron y se hicieron viralizaron sus imágenes.

Las fotos más tiernas de internet.

Posando para el lente de la fotógrafa Jenn Floyd, Casey y la pequeña Lyla decidieron usar tutús idénticos para la sesión.

“Me dije ‘Qué importa‘, lo haré. No conocí a Jenn sino hasta un día antes de la sesión”.

Eso fue lo que recordó el protagonista de las curiosas imágenes que se volvieron viral en Facebook.

“Nunca usé un tutú ni hice algo parecido antes pero definitivamente estaba dispuesto a hacerlo por Lyla. Me puse el tutú y comencé a interactuar con Lyla, olvidándome que lo llevaba puesto. Ella es mi mundo y estaba divirtiéndose como siempre. Me considero un tipo muy masculino pero con ella me olvido de todo eso y simplemente soy su papá”, agregó.

Por su parte, la fotógrafa precisó que ella “solo quería hacer algo que les permitiera interactuar” y mostrar “la relación amorosa y natural que ambos comparten”. “Lyla fue tan dulce y simplemente amaba a su papi, corría por todas partes y reía”, agregó Floyd, que espera que estas fotos muestre que “hay padres allá afuera que harían de todo por sus hijos”.

“Es fácil esperar que sean proveedores financieros, pero debemos recordar que también pueden brindar apoyo de muchas otras maneras”, reflexionó la responsable de estas imágenes que causaron sensación en Facebook, acumulando miles de reacciones y comentarios de usuarios de todas partes del mundo.

