La serie YOU regresa a Netflix y con ella la ola de MEMES

La controversial serie "You" ha regresado a Netflix con una impactante segunda temporada llena de suspenso y emoción. No queremos spoilearte pero en estos nuevos capítulos Joe se convierte en Will y se muda a otra ciudad, además que intenta ser una nueva y buena persona o... ¿nos estará engañando?

Los internautas han comenzado a ver esta nueva temporada y en Twitter han compartido sus mejores memes por lo que aquí te dejamos una lista de algunos de los mejores.

La serie YOU regresa a Netflix y con ella la ola de MEMES

Cabe mencionar que en una de las últimas entrevistas que le hicieron a Penn Badgley, -protagonista de la serie- afirmó que la gente debería ver a Joe como lo que realmente es "un villano y no un héroe".

Esta serie ha causado polémica debido a que muchas mujeres han romantizado la historia cuando realmente se trata de un hombre con problemas psicológicos que comete crimen tras crimen pero por lo mientras aquí te dejamos un par de memes.

Memes de You, nueva temporada en Netflix

Joe fingiendo ser una persona normal

La serie YOU regresa a Netflix y con ella la ola de MEMES

El hombre más tóxico de Netflix, regresa...

La serie YOU regresa a Netflix y con ella la ola de MEMES

La gorra de Joe es más efectiva que la capa de invisibilidad de Harry Potter...

La serie YOU regresa a Netflix y con ella la ola de MEMES

Tal vez te interese.- Penn Badgley sigue sin querer a su personaje en la serie “You”

Si ya viste el primer episodio de la segunda temporada entenderás este meme.

La serie YOU regresa a Netflix y con ella la ola de MEMES

Joe siempre discreto nunca indiscreto...

La serie YOU regresa a Netflix y con ella la ola de MEMES

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana