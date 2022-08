La señora ‘vistima’ reaparece y dice que las redes la destrozaron

En 2019 una mujer de La Calera, en Chile, se hizo viral por cambiar la palabra víctima por ‘vistima’ algo que la convirtió en memes, stickers, canciones y más, bueno, tres años después vuelve a ser tendencia ya que la señora ‘vistima’ reaparece y con un contundente mensaje.

En la vida real, la mujer confesó que sufrió mucho porque comenzó a recibir varias agresiones que le generaron depresión.

Elizabeth Ogaz se viralizó en 2019 cuando dio una entrevista en la que habló de María Inés Facuse, entonces esposa de Sergio Jadue -directivo del fútbol chileno- que había sido culpado de corrupción en el "FifaGate", lo que no esperó fue que su video se volviera viral al confundir una palabra.

La señora ‘vistima’ reaparece

La señora ‘vistima’ reaparece y cuenta que sufrió la fama.

La frase “no te hagas la vístima" arrasó en internet, lo que le dio la fama a doña Elizabeth Ogaz, pero por el contrario de lo que se pensaba, la mujer sufrió.

La mujer fue atacada en las calles con comentarios despectivos y agresivos, le pedían fotos y se burlaban de ella. Todo esto le terminó provocando ansiedad y depresión.

Elizabeth Ogaz cuenta su historia

Cuando la señora ‘vistima’ reaparece cuenta una historia muy triste de cómo es su vida tras el meme.

“Me siento mal porque no podemos salir ni a la calle, ayer fuimos a comprar al supermercado y la gente nos miraba y se reía, nos molestan y gritan cosas, hasta nos piden fotos, mi hija tuvo que salir a defenderme. Me duelen las cosas que me dicen. Mi diabetes se agudizó, mi autoestima se bajó, entonces a mi me duele que me molesten porque yo no le hago el mal a nadie”, contó a Chile TV.

Su esposo contó que tras las agresiones tenía que acompañarla a todos lados.

“Tengo que acompañarla (Ogaz), mi señora rompió en llanto en varias ocasiones debido a esta situación”.

Cuando la señora ‘vistima’ reaparece fue clara cuando dijo “Esto para mí no es gracioso. Yo tengo un problema con mi dentadura y pronunció mal muchas palabras. Me siento mal porque casi que no puedo salir a la calle".

