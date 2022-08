La “señora católica” se vuelve DJ y pone el remix del Avemaría

Erika Edith Navarro, mejor conocida como “señora católica” se vuelve DJ, la mujer originaria de Zacatecas, se estrena como DJ en la Ciudad de México.

La mujer se ha hecho popular en redes sociales por el hecho de criticar la vestimenta y la forma de actuar de la gente, la cual considera que viven en el pecado.

Como se ha mencionado anteriormente en La Verdad Noticias, la mujer ha dado diversas entrevistas las cuales han sonado bastante controvertidas.

La “señora católica” se vuelve DJ

CDMX es el escenario que vió como la “señora católica” se vuelve DJ.

Pero lo que ha sorprendido ahora es el hecho que la “señora católica” se vuelve DJ y se estrena en la Ciudad de México.

Un video de TikTok de Alejandro Castillo, otro influencer zacatecano muestra a "La Señora Católica" al ser anunciada su llegada a CDMX porque Edith se estrenaría como DJ.

La “señora católica” asistirá a antros

Según la mujer católica fue Jesús quien le dijo que hay que ir donde está el pecado.

En el video de TikTok la "Señora Católica" menciona que asistirá a ese lugar porque Jesús dijo que "hay que ir a donde está el pecado", además dejó claro que no va a la Iglesia a predicar porque "para eso está el sacerdote y las monjitas".

“Por eso yo voy a donde está el pecado: ferias, discos, bares, pero yo no voy a tomar, para que no inventen. No voy a llevarme un muchachón. No voy a eso. Voy a poner música para que se conviertan. Tan sólo llevo el espíritu de Dios en mí para que se santifiquen”, dijo Erika Edith Navarro.

En la misma red social circula un video donde aparece en el "Bar Baby", un antro gay, en el que fue presentada como "la nueva promesa de las tornamesas", allí comienza un set de música que inicia con el Avemaría en versión remix, es así que la “señora católica” se vuelve DJ.

