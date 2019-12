"La rosa y el tendero"; Lección de vida en redes sociales que se hizo VIRAL

Una lección de vida se volvió viral en las redes sociales, miles de internautas compartieron los hechos en las redes sociales. La historia fue contada por un héroe anónimo y esta alcanzó a ser compartida más de 13 mil veces, logró más de 300 comentarios y 18 mil reacciones.

La historia cuenta como un niño quería comprar una flor en una tiendita de abarrotes pero el comentario que le hizo el tendero lo desanimo, sin embargo un joven lo alentó y le ayudó con un singular gesto que cautivó a los internautas, aquí abajo te dejamos la historia.

Aquí la historia viral:

"Un chavo (de unos 15 años o 14 años) compró una rosa en un Oxxo y le faltaba para completarla, a lo que el cajero le dijo: "Si ni pa' una flor tienes mejor no le regales nada, nada más le vas a dar lastima a la chica". El chico agachó su cabeza y se disponía a dejar la rosa. Compartiendo su impotencia le invité 24 rosas del Oxxo y 12 Snickers y le dije al cajero: "La intención de este chavo y su caballerosidad, vale más que tú pinche rosa".

Me dirigí al chavo y le dije: "Dale esto, tú no te agüites, hoy por ti, mañana por mi... ¡Ve y conquístala, campeón! A lo que me comentó: "Son para mi mamá, hoy cumple años".

Uno nunca sabe por la situación por la que atraviesan otros, por eso nunca hay que juzgar". SIC.

-Anónimo

