La reacción de esta bebé a la nueva canción de Harry Styles se hace viral

Si estás familiarizado con la música del ex miembro de One Direction, Harry Styles, entonces probablemente sepas que ha lanzado un nuevo sencillo llamado As It Was. Esta canción ha hecho olas en todas las redes sociales y especialmente en Instagram, donde se ha convertido en el audio detrás de muchos videos virales de Reels. Uno de esos videos es demasiado lindo pues muestra la reacción de una bebé al escuchar el tema.

El video muestra a una adorable niña llamada Elsie de pie en su habitación sobre un piso alfombrado con dos lindas coletas. El video ha sido compartido en Instagram por su madre, Kyla Sieges, quien constantemente comparte su viaje por la maternidad con la ayuda de dulces fotos y videos de su hija.

Este lindo video de la niña bailando As It Was de Harry Styles se compartió con una leyenda que dice: "El jurado está fuera y el veredicto es... ¡ella está obsesionada!". El video se compartió con algunos hashtags como #harrystyles, #harrystylesbaby #harryshouse #asitwasharrystyles #asitwas y similares. No revelatemos mucho, así que echa un vistazo a este lindo video de la pequeña.

Un usuario de Instagram escribió: “Ella tiene buen gusto”. “Esa es la energía que quiero tener todo el día”, se lee en otro comentario. Un tercer comentario dice: “¡Qué lindo! Me encanta como ella lo ama”.

Tras esta tierna reacción de la bebé los internautas se conmovieron y etiquetaron al cantante en los comentarios, pero hasta el momento él no ha respondido.

¿Qué cosas no le gustan a Harry Styles?

El cantante le tiene miedo a las serpientes

Entre los miedos más grandes del cantante Harry Styles, están las montañas rusas y la ofidiofobia, que es el miedo a las serpientes, por lo que trata de evitarlas a toda costa. El joven se ha convertido en uno de los cantantes favoritos del millones de personas, incluida esta bebé que tuvo una tierna reacción al escuchar su nueva canción.

