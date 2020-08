“La piñata perfecta no exi…” Crean la del asaltante de la combi

Definitivamente esta historia quedará marcada en la historia, luego de que dos ladrones intentaron asaltar a usuarios del transporte público en México, pero las víctimas actuaron de inmediato por lo que se defendieron y golpearon a uno de los ladrones; el video de los hechos de inmediato se hizo viral en redes sociales y la empresa “Piñatería Ramírez” de Reynosa, Tamaulipas no dudo en hacer una piñata del ladrón.

La piñatería más famosa de México es conocida por elaborar figuras sobre tendencias del momento, y en esta ocasión no quiso dejar pasar uno de los hechos que más impactantes que se ha tenido en la sociedad, debido a los frecuentes robos a usuarios del transporte público, publicación que se hizo al momento viral través de su cuenta de Facebook, por lo que de inmediatos las personas empezaron a reaccionar.

Crean la piñata del ladrón de la combi

La empresa de Reynosa, Tamaulipas describió el guión que se puede apreciar en el vídeo “Ya se la saben, todos podemos ser como los pasajeros de la combi y sacarle el relleno a la PIÑATA!! saludos a los héroes sin #piñateriaramirez...de nada". Los seguidores de la pequeña empresa al instante empezaron a compartir la publicación, quienes lo felicitaron a los creadores por el ingenio de las fotografías.

Cabe recordar, que el video del asaltante de combi también ha sido publicado con distintas canciones de fondo, por ejemplo, "In The End" de Linkin Park, y memes que de inmediato los cibernautas no dudaron en compartir en sus perfiles. Asimismo la musicalización depende de acuerdo en los estados que se estén viendo, pues en Chiapas lo pusieron a su muy estilo música de marimba.

En las últimas horas han circulado videos donde se muestra al asaltante con poca ropa, y es que los usuarios del transporte público además de golpearlo, le quitaron sus prendas y lo arrastraron hasta la calle; terminó desnudo prácticamente. El asaltante de la combi es un personaje que se hizo tendencia en estos momentos de crisis por el coronavirus.