La noche que 21 OVNIs invadieron Brasil, el suceso aún es un misterio

El controlador aéreo Sergio Mota da Silva no se esperaba que aquel 19 de mayo de 1986, en el Aeropuerto Internacional Profesor Urbano Ernesto Stumpf, en Sao José dos Campos, en el estado de Sao Paulo en Brasil, sería recordado en la historia de la ufología como "La Noche Oficial de los Ovnis", porque 21 OVNIs invadieron Brasil.

Fue durante la noche cuando se pudieron ver 21 objetos voladores no identificados, estuvieron tan cerca que se calculó que algunos de ellos medían hasta 100 metros de diámetro.

Cuando los 21 OVNIs invadieron Brasil, específicamente el cielo, fueron vistos por decenas de testigos, tanto civiles como militares y en cuatro estados: Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Goiás. Incluso tan solo en Sao Paulo se registraron avistamientos en Caçapava, Taubaté y Mogi das Cruzes.

21 OVNIs invadieron Brasil

El cielo de Brasil fue invadido por 21 naves desconocidas y es considerado como el más impresionante avistamiento colectivo.

La Verdad Noticias habló recientemente de la flotilla de OVNIs vista en Toluca, pero en Guaratinguetá, Sao Paulo, el avistamiento fue colectivo y de los más impresionantes, de acuerdo al ufólogo Edison Boaventura Júnior, presidente del Grupo Ufológico de Guarujá (GUG).

Boaventura Júnior afirmó: "Alrededor de las 20:00 horas, unos dos mil militares, entre cadetes y oficiales, de la Escuela de Especialistas Aeronáuticos (EEAR), presenciaron el fenómeno, a simple vista o con binoculares".

Los OVNIs fueron detectados por radares del Centro Integrado de Defensa Aérea y Control de Tráfico Aéreo (Cindacta), por lo que era evidente que dichos objetos eran sólidos, por lo que el Centro de Operaciones de Defensa Aérea (CODA) desplegó cinco aviones de combate de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) para interceptarlos.

El misterio de la noche que 21 OVNIs invadieron Brasil comienza a tornarse sorprendente cuando los pilotes militares reportaron que “puntos multicolores” lograron maniobras como flotar estáticamente, volar en zigzag, girar en ángulo recto, cambiar de color, trayectoria y altitud y alcanzando velocidades de hasta 15 veces la velocidad del sonido.

"El número de objetos vistos esa noche fue mucho mayor que 21", Sergio da Silva Mota.

El controlador de tráfico aéreo dijo: "A veces, los pilotos tenían contacto visual con los objetos, pero los radares no registraban nada. Otras veces, los radares incluso detectaban la presencia de objetos, pero los pilotos no podían verlos. La Fuerza Aérea consideró solo los avistamientos en los que había confirmación simultánea. El resto fueron descartados".

Comienza la "Noche Oficial de los Ovnis"

Documento sobre el caso de los 21 objetos voladores no identificados de Brasil.

En Sao José dos Campos, Sao Paulo, la "Noche Oficial de los Ovnis" comenzó alrededor de las 20:00 horas. El sargento Sergio Mota da Silva comenzó a gestionar el despegue del vuelo 703 de la extinta aerolínea Rio Sul, con destino a Río de Janeiro y vio una luz extraña, similar a un faro parado en el cielo.

Llamó a la torre del Aeropuerto Internacional de Guarulhos para verificar si algún avión se dirigía a Sao José dos Campos, pero esto no era así. Lo misterioso fue que el mientras lo observaba el objeto desapareció y después de un rato reapareció con un brillo aún más intenso.

Aquella noche en que 21 OVNIs invadieron Brasil, el sargento atenuó las luces de la pista del aeropuerto y las naves, presuntamente alienígenas, se acercaron, pero al subir el brillo estas se alejaron de nuevo.

"Si estaban tratando de interactuar conmigo, no lo sé. Lo que sí sé es que se comportaron de manera inteligente", observa.

Avistamientos OVNIs por aviones

La noche que los OVNIs invadieron Brasil tres aviones tuvieron un avistamiento de ellos.

Al menos tres aviones reportaron avistamientos OVNI esa noche. El primero un modelo Bandeirante, de la aerolínea TAM, que estaba en la ruta desde Londrina, en el estado de Paraná, hacia la ciudad de Sao Paulo, quien pudo haber colisionado con uno de ellos.

El segundo, de Transbrasil, también detectó un OVNI sobre la región de Araxá, en el interior de Minas Gerais.

El tercero y último era un bimotor Xingu, prefijo PT-MBZ, que regresaba de Brasilia a Sao José dos Campos.

A bordo viajaba el coronel Ozires Silva, quien regresaba de una reunión con el presidente de la República, José Sarney, y su copiloto, Alcir Pereira da Silva y a las 21:04 Sergio entró en contacto con el piloto del bimotor y le preguntó si había visto "algo extraño en el aire", porque el controlador había detectado tres OVNIs sobre Sao José dos Campos.

"La Noche Oficial de los Ovnis” es uno de los casos más importantes de la ufología mundial. Es el caso con mayor número de testigos en todo el planeta", explica el ufólogo Jackson Luiz Camargo, autor del libro "La Noche Oficial de los Ovnis en Brasil ", publicado en 2021.

"No definiría lo que pasó como una invasión. En ningún momento hubo una conducta hostil por parte de las inteligencias que operaban esos dispositivos", aclaró: Jackson Luiz Camargo.

Pero los trabajadores del aeropuerto y militares no fueron los únicos, aquella noche el reportero gráfico Adenir Britto, atendió una llamada alrededor de las 21:00,en la que le dijeron: "Hay un platillo volador sobre el periódico", Britto asumió que era una broma. Pero por las dudas, él y la reportera Iara de Carvalho decidieron investigar.

Y sí, en el patio del periódico vieron luces multicolores que se movían en todas direcciones. Armado con una Nikon, con teleobjetivo de 500 mm y película ASA 6400, tomó algunas fotografías de las naves.

Pero un mes después, dos oficiales del Centro Técnico Aeroespacial (CTA), acompañados por el ufólogo estadounidense James J. Hurtak, fueron a la redacción y pidieron al editor jefe los negativos de las fotos.

La noche que los OVNIs invadieron Brasil, sobrevolaron instalaciones estratégicas para la defensa aérea, como el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) y el Centro Técnico Aeroespacial (CTA) en Sao José dos Campos, así como la Academia de la Fuerza Aérea (AFA) en Pirassununga, en el estado de Sao Paulo.

Por ello, el entonces Ministro de Aeronáutica, Brigadier Octávio Júlio Moreira Lima (1926-2011), fue notificado y en instantes entraron en acción tres aviones de combate de la FAB, dos F-5 y un Mirage.

Un F-5, prefijo FAB-4848, pilotado por el teniente Kleber Caldas Marinho, partió de la Base Aérea de Santa Cruz en Río de Janeiro a las 22:34. Un Mirage F-103, prefijo-4913, comandado por el Capitán Armindo Sousa Viriato de Freitas, despegó a las 22:48 de la Base Aérea de Anápolis en el estado de Goiás. Un F-5, prefijo FAB-4849, pilotado por el Capitán Márcio Brisolla Jordão, partió a las 22:50 de la Base Aérea de Santa Cruz.

Los tres tuvieron la orden de interceptación no agresiva. Es decir, aunque estuvieran armados con armas pesadas, intentarían hacer un acercamiento pacífico, pero no consiguieron hacerlo ya que los OVNIs desaparecían cada que los pilotos se acercaban.

Te puede interesar: OVNI es captado volando cerca de la Estación Espacial Internacional

OVNIs superan la velocidad del sonido

Más allá de la velocidad del sonido.

Uno de los operadores del Centro de Operaciones Militares (COpM) incluso consideró que los artefactos observados por el teniente Marinho eran, en realidad, aviones espía.

El capitán Jordao estaba realizando búsquedas visuales en la región de Sao José dos Campos cuando, a las 22:59 horas, el día que los OVNIs invadieron Brasil y su controlador de vuelo, el sargento Nelson, le informó que había "numerosos tráficos a seis horas de su aeronave". En lenguaje militar, esto significa que los objetos volaban detrás de él.

El piloto realizó una maniobra de 180° en un intento de visualizar a sus perseguidores, pero no vio nada, pero las imágenes del radar mostraban a 13 ovnis, siete de un lado y seis del otro, "escoltaban" al F-5 del capitán Jordao.

A unos 800 kilómetros, en Goiás, el Capitán Viriato continuaba su misión de intercepción. A las 23:09, una señal no identificada apareció a 22 kilómetros se preparó para disparar y cuando el Mirage alcanzó pronto la velocidad Mach 1,3, algo así como 1.600 km/h.

Al estar a nueve kilómetros del objetivo, sucedió algo impensable: el artefacto aceleró bruscamente. Según los cálculos del piloto, alcanzó un increíble Mach 15, el equivalente a 18.375 km/h.

"Si hay un avión que pueda desarrollar esa velocidad, no lo conozco", declaró el Capitán Viriato en una entrevista con el programa Globo Repórter de TV Globo en 1993.

Informan que OVNIs invadieron Brasil

El 23 de mayo de 1986, a las 16:30, el entonces Ministro de Aeronáutica, Brigadier Octávio Júlio Moreira Lima, convocó una rueda de prensa para informar que cinco aviones de combate de la FAB habían perseguido 21 ovnis.

"No se trata creer o no (en seres extraterrestres o platillos voladores). Solo podemos dar información técnica. Hay varias suposiciones. Técnicamente, diría que no tenemos ninguna explicación", declaró el brigadier.

23 años después, el 25 de septiembre de 2009, se difundió un informe sobre el avistamiento, firmado por el Comandante Interino de la Fuerza Aérea (COMDA), José Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, y fechado el 2 de junio de 1986.

"Como conclusión de los hechos constantes observados en casi todas las presentaciones, este Comando es de la opinión de que los fenómenos son sólidos y reflejan, en cierto modo, inteligencia, por la capacidad de seguir y mantener distancia de los observadores, así como volar en formación, no necesariamente tripulados", decía el documento sobre la noche que los OVNIs invadieron Brasil.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!