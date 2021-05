Influenciado por un videojuego onlline llamado Tibia, Daniel Felipe Petry cometió un asesinato en Julio de 2007. Su historia se ha vuelto viral tras ser uno de los crímenes más relevantes de Internet cuyas imágenes del cuerpo de la víctima, Gabriel Kuhn, circulan libremente por la web.

Daniel Felipe Petry (1991), nació en la ciudad de Blumenau, en Brasil. Se sabe que desde pequeño presentaba arranques de violencia desmedidos a la menor provocación. Por ello, sus padres trataron mejorar el comportamiento del menor con terapias psiquiátricas, que no funcionaron y, se desentendieron del joven dejándolo a su suerte.

Por el contrario a Petry, Gabriel Kuhn (1995-2007), era un joven educado, respetuoso, risueño y estudioso, de acuerdo con amigos y vecinos. Sin embargo, había un factor en común que unía a ambos, y era que estaban viciados en el videojuego “Tibia”. Se presume que Perty mucho más debido a que no estudiaba.

Muerte de Gabriel, el asesinato más brutal relacionado a videojuegos

La muerte de Gabriel tras ganarle a su amigo en un videojuego.

Los dos menores entablaron una amistad virtual a pesar de sus diferencias, donde conversaban frecuentemente en el chat del videojuego. En alguna ocasión Gabriel Kuhn pidió prestados 20,000 Gold Coins (moneda del juego) a lo que Petry accedió con la promesa de que se los regresaría, sin saber que sería el detonante para la muerte de Gabriel.

En la mañana del 23 de julio de 2007 en Brasil, Gabriel bloqueó a Daniel en el chat del videojuego, luego de una pelea por no regresarle el dinero virtual. Lleno de furia, Daniel fue a casa de su vecino no sin antes llamar a su madre para asegurarse que estaría lejos a las 9:30 de la mañana, ella respondió que no estaba en casa y el menor se dispuso ir a cobrar venganza.

Al llegar a la casa, Daniel Petry tocó la puerta de su amigo, Gabriel Kuhn, quien con total confianza accedió a dejarlo entrar a su domicilio. Tan solo al entrar, le dio un empujón para luego golpear al niño en una discusión. Tras amenazar a Daniel con denunciarle, éste decidió estrangular a Gabriel con un cable hasta que se desmayó.

La muerte de Gabriel tras ganarle a su amigo en un videojuego.

Aunque entró en pánico Petry aprovechó para sodomizarlo y, no conforme, procedió a cercenarle las piernas con una segueta y un cuchillo porque el cuerpo pesaba demasiado. Gabriel despertó gritando de dolor hasta que Petry le cortó una de las piernas, tras desmayarse el menor, siguió cortándole la otra. Al no poder esconder el cadáver, Petry simplemente escapó.

La muerte de Gabriel tras ganarle a su amigo en un videojuego.

La muerte de Gabriel se daría poco después debido al dolor y la excesiva pérdida de sangre. Su hermano Guillerme Kuhn lo encontraría más tarde, quien, aterrado, fue corriendo a pedir ayuda. Otro vecino vio el cadáver y llamó a las autoridades. La detención de Petry no tardó mucho, debido a que fue fácil dar con el responsable gracias a la conversación sostenida previamente.

En su declaración, Daniel confesó que él provocó la muerte de Gabriel asesinando a su vecino, pero negó haberlo violado, a pesar de que el forense había concluido lo contrario, pues alegaba que “él no era homosexual”. Fue juzgado a sólo 3 años en prisión en un centro para menores.

La muerte de Gabriel tras ganarle a su amigo en un videojuego.

Otros asesinatos inspirados por videojuegos

La muerte de Gabriel tras ganarle a su amigo en un videojuego.

Los videojuegos se convierten en una excusa más para cometer asesinatos, como sucedió en 2013 con el joven Darrius Johnson, quien asesinó a su novia de 20 años, Mónica Gooden, luego de creer que estaba controlando su espíritu, además de ser un dragón, y también porque debía sacrificar a alguien del signo Tauro.

Usó su consola Xbox 360 para golpearla en la cabeza hasta dejarla tirada, ya que encontraron restos de la misma cerca del cuerpo. Luego la apuñaló hasta dejarle hoyos en el rostro, cuello, abdomen y espalda con tres cuchillos diferentes.

También, uno de los primeros casos a los que se atribuye la responsabilidad a un videojuego de manera mediática, en España, fue el caso del joven José Rabadán de 16 años, que asesinó en el año 2000 a sus padres y a su hermana de 11 años, quien padecía síndrome de Down.

El arma que utilizó para perpetrar el asesinato era una katana, una espada que su padre le regaló y que era muy parecida a la del protagonista del videojuego Final Fantasy VIII, pues además José llevaba su look porque según dicen quienes lo conocen, estaba obsesionado con el videojuego.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado