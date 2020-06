La mejor bartender de Tik Tok comparte las recetas de los mejores drinks

Durante la cuarentena muchos establecimientos cerraron sus puertas, dejando sin trabajo a miles de empleados de bares, restaurantes y otros negocios, donde algunos de ellos continuaron con sus actividades en redes sociales como Tik Tok.

Uno de los lugares más extrañados por todos son sin duda los bares, pues muchos ya ansían tomarse unas cervezas bien frías o unos drinks/bebidas espectaculares mientras se entretienen viendo cómo los prepara el bartender.

Tras la extensión de la cuarentena, una chica decidió calmar las ansias de los internautas compartiendo unas deliciosas recetas de las bebidas más populares que venden en los bares, haciéndose viral con sus habilidades.

Talentosa chica se vuelve bartender en Tik Tok

La chica en cuestión compartió varios videos en su cuenta @Jazzzz, donde ha se ha comenzado a difundir a través de las cuentas de sus fans y de otras redes sociales, pues sorprendió a muchos ayudándolos a preparar algunas de las bebidas más ricas con todo y recetas.

Con un estilo de encuesta, Jazz dejó que sus seguidores le preguntaran sobre las bebidas que querían que prepare, por lo que a través de su cuenta de Tik Tok compartió los nombres de las bebidas, los ingredientes y el modo de prepararlos.

Cabe mencionar que sus videos alcanzaron miles de reproducciones en pocas horas, por lo que tras el éxito de los primeros no dudó en seguir produciendo más de estas video recetas e incluso se puso una meta para ser influencer.

Ayuda a la bartender de Tik Tok a ser influencer

spoons ginberry fizz pic.twitter.com/cvlK0x5dGM — V E R D A D (@ErgoProxy95) June 20, 2020

En la descripción de su cuenta se puso una meta de 3,000 seguidores para continuar con sus increíbles videos, meta que ya ha superado y posiblemente se duplique o triplique en los próximos días, pues todos aman las bebidas con alcohol.

Así que ya sabes, si ya no puedes resistir tus ganas de echarte unos drinks pero no puedes salir, no dudes en seguir a Jazz, pues sin duda aprenderás sus grandes habilidades que podrían ayudarte a ser el alma de la fiesta cuando pase la cuarentena con tus habilidades de bartender.

spoons blue lagoon tik tok pic.twitter.com/iTjCncMIYS — V E R D A D (@ErgoProxy95) June 20, 2020

Ultra violet drink tik tok pic.twitter.com/eb148rP8X6 — V E R D A D (@ErgoProxy95) June 20, 2020

