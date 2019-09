La llevó a comer churros y le pide matrimonio, lo más "cursi" y romántico que veras hoy (VIDEO VIRAL)

Todas las mujeres siempre sueñan y se imaginan de como su príncipe azul les pedirá matrimonio, en internet ha habido varias historias donde jóvenes le piden a su novia que se casen con ellos de una forma no muy "normal", algunos en los platos de comida entre la carne, otros por ejemplo en unos dorilocos, ¿qué falta? por que si creen que no lo han visto todo... aquí les vamos a contar la historia de unos jóvenes que se lanzaron por los churros.

La llevó a comer churros y le pide matrimonio, lo más "cursi" y romántico que veras hoy (VIDEO VIRAL)

Y como les platicábamos en redes sociales abundan los videos en donde la mujer es sorprendida con una mágica propuesta de matrimonio. Hay quienes apuestan por una cena romántica, otros planean un viaje a un lugar exótico o usan Machu Picchu como fondo perfecto para el inolvidable momento. Cada uno tiene su encanto, pero no todos llegan a ser viral, como es el caso del siguiente video y que se ha popularizado en redes sociales.

La protagonista es una joven que jamás imaginó que una noche cualquiera, mientras disfrutaba de unos deliciosos churros rellenos de algo asquerosamente rico, se convertiría en una de las más especiales de su vida, luego que su pareja se animara a hacerle la trascendental pregunta.

¿“Te quieres casar conmigo"?... (¡aaaaawwwww! cosita).

Al decir la pregunta más importante de su vida para de inmediato sacar el anillo de compromiso. En el video podemos observar a la mujer como casi se ahoga con un pedazo de churro en la garganta ya que vemos su reacción de que no se la creía y dudo, mientras el aire de la rosa de guadalupe hizo que reaccionara... ¿Es en serio?", le preguntó y tras comprobar que no era una broma, entre que agarraba el churro con una mano, los ojos llenos de lagrimas, con la voz a medias le dijo ¡Shi!.

Lo que más ha llamado la atención no es solo el llanto de la mujer emocionada, sino el momento elegido por el novio, (¿churros? ¿por que no, con unas espiropapas?) quien no dudó en hacer la propuesta de matrimonio mientras su pareja tenía las manos ocupadas agarrando los churros.

La grabación, que fue realizada por el hombre, llegó a redes sociales donde muchos aplaudieron el acto de amor que hizo que ella llore de la emoción al ser una forma sencilla y sincera, mientras que otros recomendaron a quienes estén pensando en pedir la mano, que lo hagan en otro momento más romántico. (pues cada quien pero que bonito).

Vamos a cerrar la semana he iniciar el mes patrio con el romántico y empalagoso video viral donde estos enamorados protagonizan la mejor escena derramando miel.

Le piden matrimonio cuando comía churros

Una mujer fue sorprendida por su pareja al pedirle matrimonio mientras disfrutaba de unos churros rellenos. pic.twitter.com/O8H9VFZibY — ABCNoticias.mx (@ABCNoticiasMX) 31 de agosto de 2019

