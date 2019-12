La lección de Adalil; niño regresa la fe en la humanidad con gesto que se volvió viral

Un niño llamado Adalil nos dejó una gran lección de vida que se compartió en redes sociales gracias a su mamá. La historia se hizo viral debido al gran mensaje de humildad que demostró el pequeño.

La mujer explicó en un post de Facebook que su hijo le demostró el gran corazón que tiene con un gran y humano detalle hacia un señor de la tercera edad que vendía paletas en la calle.

Esta es la historia que contó la señora Karen Espinosa:

“No suelo compartir cosas privadas y menos de mis hijos, pero Adalid hoy me dio una lección de vida. Siempre he considerado que a pesar de que es muy inquieto tiene un corazón enorme, pero en serio, hoy me dejo con la boca abierta y el corazón apachurradito.

Estábamos cenando cuando llego este viejito vendiendo paletas de bombón, muy cansado me imagino que de andar trabajando todo el día, Adalid desde que lo vio no lo dudo y se paró de la mesa y le regalo 40.00 que momentos antes había ganado jugando lotería mexicana, el señor le daba unas paletas y le contesto "quédeselas y vendalas".

Yo lo observaba inquieto y no dejaba de ver al viejito, de nuevo se para y me dice que le va a dar otros 29.00 pesos que traía y en eso regresa con lágrimas en los ojos y me dice "mamá podemos comprarle unos tacos y un refresco por que mira tiene mucha hambre".

Le conteste obvio que si, se dirige a él y le pregunta de qué los quiere, se los pide al mesero y estaba muy al pendiente de que se los llevaran rápido.

En eso, de repente empieza a llorar y le pregunto ¿por qué? Me dice "es que mira mamá está cenando tan agusto".

De verdad que yo no sé quién le dio la vida a quien, a veces como mamá me pregunto si estoy haciendo bien mi trabajo como tal y dudo día a día si lo hago bien, pero acciones cómo estás me dan respuestas a todas mis dudas”.

El gran relato estremeció los corazones de los internautas quienes no dudaron ni un segundo en compartir el post de la mujer.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, miles de personas afirmaron que el niño tiene un gran corazón y que los padres han hecho un gran trabajo en la educación del menor, brindándole valores morales que demuestra con este tipo de humildes gestos.

