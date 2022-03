La influencer Yeri MUA se postula para ser reina del Carnaval de Veracruz 2022

La veracruzana ha causado polémica por su nueva meta/Foto: NV Noticias

Yeri MUA, la influencer veracruzana cuyo nombre real es Yeri Cruz Varela, finalmente confirmó su postulación como candidata para ser reina del Carnaval de Veracruz 2022, y fue ella misma quien compartió el proceso en sus redes sociales.

Fue el pasado 8 de marzo, cuando Yeri acudió a las oficinas del comité de este evento ubicado en el edificio trigueros, a un costado del palacio municipal de Veracruz, con el objetivo de postularse formalmente para reina de la gran fiesta.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Yeri MUA suele recibir críticas en las redes sociales por su contenido, pero desde que informó que quería ser reina del Carnaval, sus haters no han parado de atacarla. No obstante, la influencer ha dicho que no está dispuesta a renunciar a su sueño.

¿Quiénes son las aspirantes para reina del Carnaval de Veracruz 2022?

La influencer se inscribirá formalmente en unos días/Foto: Facebook

Además de Yeri MUA, las aspirantes para reina del Carnaval de Veracruz 2022 son las jóvenes Hania Elena y Miriam Alejandra. La primera es licenciada en Tramitación Aduanal del Golfo y tiene 22 años, ella expresó que desde pequeña su sueño es ser reina para representar a los jarochos y promover la riqueza de su tierra.

Mientras que la segunda es Miriam Alejandra Gallardo, conocida como 'Mimi' en las redes sociales, quien tiene una carrera como modelo y ha participado en certámenes de belleza, es egresada de la carrera de Ingeniería Civil y en 2018 se coronó como Mexicana Universal Veracruz.

Este evento veracruzano se realizará del 1 al 5 de junio del año en curso y hay grandes expectativas, pues realizarlo costará alrededor de 50 millones de pesos. Las tres aspirantes se inscribirán formalmente a la candidatura el próximo lunes 14 de marzo.

¿Quién es Yeri MUA?

Yeri espera poder ganar la corona del Carnaval/Foto: Facebook

Yeri Cruz Varela, quien también se hace llamar “La Bratz Jarocha” es una joven influencer de 20 años originaria de Veracruz, quien por medio de sus redes sociales comparte tutoriales de maquillaje, colaboraciones con diversas marcas, e incluso muestra su estilo de vida. Sin embargo, Yeri MUA ha estado envuelta en algunas controversias, por lo que recibe varias críticas constantemente.

