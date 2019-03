La historia detrás del aterrador meme viral del momento: 'Ayuwoki'

Recientemente en redes sociales, principalmente en Facebook y Twitter se está haciendo viral un escalofriante meme del "ayuwoky", que se parece al “Rey del Pop” Michael Jackson, varios usuarios han compartido memes de este personaje haciendo que las personas se interesen en descubrir su origen, el cual a continuación te presentamos.

Para empezar es importante indicar que el 'Ayuwoki' surgió de un creepypastas, es decir una historia creada para asustar a cualquier usuario y el 'Ayuwoki' es un ser o ente que aparece en las habitaciones a las 3 de la mañana, la cual es comúnmente conocida como la hora del diablo, se supone que este ente luego de aparecer exclama "Hee Hee" para asustar a su víctima, así que para no toparse con este aterrador personaje las personas deben de dormirse antes de las 3 am.

le tengo más miedo al fisco que al ayuwoki y el hee hee juntos pic.twitter.com/xi5KACkRpu — Rosalía Lipa (@eleseguey) 28 de febrero de 2019

Pero ¿de dónde surgió la apariencia y el nombre de este ente? Su nombre 'Ayuwoki' es una burla a la frase "Annie are you OK" de la canción "Smooth Criminal" de Michael Jackson, además la expresión "Hee Hee" se asocia a la conocida expresión que el cantante utilizaba durante la interpretación de sus temas musicales y que se puede escuchar en canciones como "Remember The Time", "Billie Jean" o "The Way You Make Me Feel".

Cuando ya me voy a dormir y escucho un "Hee-Hee". pic.twitter.com/8F50xokAUF — ElBis Bis Tek (@tek_bis) 3 de marzo de 2019

Y es que efectivamente este personaje está basado en el fallecido cantante pues la apariencia del rostro se inspira en un video de YouTube en el que se aprecia a un animatronic disfrazado de Michel Jackson.

El video fue subido en el 2009, pero es hasta ahora que gracias a los memes se ha hecho viral.