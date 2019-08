La forma perfecta de cómo la gente civilizada baja de un avión (VIDEO VIRAL)

Después de viajar horas en un avión lo único que quieres hacer es ya bajarte para poder estirarte y descansar de estar bastante tiempo sentado, pero al intentar salir lo antes posible de la cabina genera un cierto trafico de personas en medio del pasillo. Pocas veces el proceso es tan sencillo como puede verse en este timelapse grabado por Louise Vadeboncoeur, una asistente de vuelo interno de la aerolínea canadiense WestJet.

El video viral fue públicado a finales del mes de julio por la cuenta de Twitter Tom Podolec Aviation y volvió a compartirse este domingo 11 de agosto en la red social llamada "Imgur" y ya suma más de 660.000 reproducciones en sus tres primeros días en esta web.

Como podemos observar en la grabación, nadie se levanta antes de tiempo, gracias a eso no se genera un tráfico de personas esperando a que las demás estén bajando sus cosas y comience la desesperación de todos. La circulación del pasillo podemos observar que es de personas civilizadas y para ejemplo estos canadienses.

No es su nacionalidad lo que influye en hacer el orden, es el hecho de que estos pasajeros toman ese vuelo de forma muy frecuente. Son empleados de plataformas petrolíferas que van y vuelven de Fort McMurray a Calgary, cuenta Louise Vadeboncoeur.

La autora del video comenta que:

"Cada vez que les veo, me estalla la cabeza. Por eso decidí grabarlos. Aunque vuelen todo el tiempo, no me explico cómo logran saber que esta sería la manera perfecta de desembarcar en un mundo perfecto".